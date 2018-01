Am 3. Februar geht es in Hirschau rund - Keine Festwagen und keine überlaute Musik

Freizeit Hirschau

25.01.2018

11

0 25.01.201811

So richtig rund gehen wird es am Samstag, 3. Februar, spätestens ab 15 Uhr in der Innenstadt, wenn lautstark der Schlachtruf "Hirschau OHO" ertönt und Hunderte von Schaulustigen Hauptstraße und Marktplatz beim Kinderfaschingszug säumen. Organisiert wird der Gaudiwurm erneut von der Kinder- und Jugendgarde des Musikzugs, voran deren Chefin Regina Merkl.

Mit Musikzug-Vorsitzendem Maximilian Stein war sie abermals einig, keine (überdimensionalen) Festwagen und keine überlaute Musik zuzulassen. So gibt es einen Umzug nur für Kinder und Jugendliche zu Fuß und/oder mit Handwagen. Eine Reihe von Gruppen und Vereinen hat sich bereits angemeldet. Mit von der Partie sind etwa Antonius-, Marien- und Wolfgang-Kindergarten, das Johanniter Kinderhaus Conrad, die Krabbelgruppe Zwergerltreff und die Jugendgruppe des Anglervereins.Auch auswärtige Gruppen wie die Knappnesia Sulzbach-Rosenberg, die Kinderfaschingsgesellschaft Kleinseugastanien, die Kindergarden aus Schmidmühlen, Freudenberg und Kohlberg haben sich angekündigt. Sie alle reihen sich hinter dem Musikzug ein. Neu-Dirigent Wolfgang Vögele und seine Truppe können bei der Gelegenheit gleich für den Rosenmontagszug in Düsseldorf proben, bei dem sie am 12. Februar zum 42. Mal dabei sind.Dem Musikzug folgen die gastgebende Kinder- und Jugendgarde mit Prinzenpaar Jonas I. und Laura I.. Die Hoheiten werden in einer Nobelkarosse chauffiert. An der Spitze marschiert Stadtheimatpfleger Sepp Strobl.Die Gruppen stellen sich um 14.15 Uhr - nicht wie gewohnt im Hof der Schloss-Brauerei - heuer in der Martin-Luther-Straße westlich der evangelischen Kirche auf. Von der Unteren Mühle (Sägewerk Riß) aus zieht das Narrenvolk ab 15 Uhr durch die Innenstadt um die Stadtpfarrkirche zurück zum Marktplatz. Hinterher ist dort große Faschingssause mit Polonaise, Partymusik, Kaffee, Kuchen, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken angesagt. Für deftige und kräftige Speisen sorgt die Metzgerei Weich.Kinder- und Jugendgruppen, Familien, einzelne Kinder oder Jugendliche aus Hirschau, dem Landkreis und von anderswo, die mitmachen wollen, sollen sich umgehend bei Andrea Wiesnet, Lessingstraße 14 (09622/7 16 71, andrea.wiesnet@gmail.com) anmelden.