16.06.2017

Ehenfeld. Zu Unrecht haben Fledermäuse bei manchen Menschen einen schlechten Ruf als Blutsauger. Die Blumen- und Gartenfreunde Ehenfeld wollten da etwas klarstellen. Sie luden die Kinder zum Bau von Fledermauskästen ein und informierten über diese kleinen Flugkünstler.

Hierzulande gibt es 23 verschiedene Arten, die von Beginn der Dämmerung an die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang aktiv sind. Sie ernähren sich vor allem von Insekten und orientieren sich mit Ultraschallwellen. So können Hindernisse oder Beute schnell erkennen. In den Monaten Juni und Juli bekommen sie Junge und dürfen nicht gestört werden. Ab Oktober suchen sie sich einen geeigneten Platz in Höhlen oder Gebäuden für den Winterschlaf. Jedes Kind durfte sich einen gebastelten Kasten mit nach Hause nehmen. Die restlichen Unterkünfte werden im Dorf und im nahen Wald angebracht.