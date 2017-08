Freizeit Hirschau

08.08.2017

Ganz im Zeichen ihres Marktplatzfestes, das alle Jahre Hunderte von Gästen in die Innenstadt lockt, steht am Samstag/Sonntag, 12./13. August, die Kaolinstadt. Der Musikzug der Stadt lädt dazu ein.

Vor 42 Jahren, am 31. August 1975, schlug die Geburtsstunde des Marktplatzfestes - im Hirschauer Volksmund einfach Stadtfest genannt. Sepp Uschold, Gründer und damaliger Boss des Musikzugs, hatte die Idee, um mit dem Erlös die geplante Reise des Vereins zur Steuben-Parade in New York mitzufinanzieren. Dass daraus einmal der alljährliche Höhepunkt im Festkalender wird, ahnte damals niemand.Der Startschuss fällt am Samstag um 17 Uhr. Dann zapft Bürgermeister Hermann Falk das erste Fass Festbier an. Der Auftakt wird zu einem kleinen deutsch-amerikanischen Freundschaftstreffen. Der Großteil der Soldaten der First Squadron of the second Stryker Cavalry Regiment befindet sich zwar bei einer multinationalen Übung in Georgien an der russischen Grenze. Aber als Vertreter der US-Einheit, die seit 2009 eine Partnerschaft mit der Stadt pflegt, wird Captain Christopher Frost zum Anstich kommen - er befehligt als Troop Comander die verbliebenen Soldaten der Squadron in Vilseck.Nach der Zeremonie spielt auf der Bühne die Pirker Blechmusi auf. Gegen 20 Uhr erwartet die Gäste als erster Höhepunkt ein Auftritt von Regina Merkls Kinder- und Jugendgarde. Für den zweiten sorgen gegen 22 Uhr die Majoretten per Lichtershow.Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst am Marktplatz. Die Gestaltung übernimmt das Musikzug-Orchester. Beim folgenden Frühschoppen ist das Jugendorchester dabei. Mittags gibt es ab 11.30 Uhr Schmankerln, voran Schweinebraten mit Knödel und Salat. Ab 16 Uhr gehört die Bühne den Original Oberpfälzer Musikanten aus Altenstadt. Aufgelockert wird das Musikprogramm durch Einlagen der Majorettengruppe und der Garde. Die tanzenden Majoretten schwingen um 18 Uhr ihre Batons, die Gardekinder präsentieren sich um 19 Uhr.Das Team der KJG kümmert sich darum, dass es den Mädchen und Buben nicht langweilig wird. Die Jugendlichen bieten den kleinen wie großen Kindern ein vielseitiges Belustigungsprogramm an. Für Speisen (Bratwürste, Steaks, Forellen, Käse, Fisch, Lachs, Kuchen) und Getränke sorgt an beiden Tagen das Helferteam des Musikzugs unter Leitung des Vorsitzenden Maximilian Stein. Der Musikzug selbst bleibt der Tradition treu, den Reinerlös des Festes für seine Nachwuchsarbeit, insbesondere für die Ausbildung junger Musiker, zu verwenden.