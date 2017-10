Freizeit Hirschau

24.10.2017

24.10.2017

Massenricht. Der Oberpfälzer Waldverein aus Massenricht unternahm eine Reise nach Südtirol. 45 Teilnehmer erlebten vier sonnige Tage in Norditalien. Quartier bezogen die Oberpfälzer in Leifers. Stationen waren die Franzensfeste, das Lodenmuseum in Vintl und Tramin mit der Schnapsbrennerei Psenner. Mit der Gondel ging es hinauf zum Ritten. Ein grandioser Rundblick zeigte die gesamten Dolomiten. In Bozen besuchte man den Ötzi im Museum. Beim Törggelen in Tramin erwiesen sich die Musikanten Bernhard Luber und Hermann Seidl als Stimmungskanonen. Weitere Ziele waren Naturns, Algund und das Meraner Traubenfest, das die Weinlese beschließt. Die Heimreise führte über den Pragser Wildsee. Ein Kurzbesuch bei der Sextener Sonnenuhr bildete den krönenden Abschluss der Fahrt. Bild: exb