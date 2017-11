Freizeit Hirschau

26.11.2017

Beim Ehrenabend des TuS/WE Hirschau nutzten Vorsitzender Christoph Weih und Ehrenamtsbeauftragter Wolfgang Weih die Gelegenheit, den fleißigen Händen des Vereins für ihre tatkräftige Unterstützung zu danken. In der heutigen Zeit sei es nicht mehr selbstverständlich, dass man für das Ehrenamt soviel Zeit aufbringe.

Danach nahmen beide die Ehrungen des bayrischen Fußballverbands vor. Das Verbandsehrenzeichen in Silber erhielten Alfred Flierl, Karl-Heinz Schertl und Christian Gebhardt. Das Verbandsehrenzeichen in Gold empfingen Harald Blaschke, Reinhard Brinster, Martin Meier und Anton Bauer. Gerhard Wiesneth nahm das Verbands-Jugend-Ehrenzeichen in Gold in Empfang und Friedrich Herrmann erhielt die Verbands-Jugend-Ehrenmedaille in Gold. Die Verbands-Ehrenmedaille in Silber ging an Christian Piehler und Rudolf Wild ist nun stolzer Träger der Verbands-Ehrenmedaille in Gold. Er ist seit 1972 ununterbrochen ehrenamtlich im Verein tätig. Danach stand ein leckeres Essen an.