Bei Edelweiß um die Nuss

Freizeit Hirschau

14.12.2017

14.12.2017

Bei Edelweiß lief das Nussschießen und das Schießen um eine Nikolausholzfigur und einen Riesen-Schokonikolaus: Gezogen wurde der Teiler beim Schoko-Niko. Genau in diesem Bereich war Sonja Groth. Der handbemalte Holznikolaus, gefertigt von Josef Böller, ging an Rudolf Meyer (44- Teiler). Platz zwei belegte Bettina Bauer (63-T.) und Dritter wurde Richard Schwarz (114-T.). Beim Nussschießen waren die Päckchen vom Geschenketisch auszusuchen. Vorne dran waren Elfriede Meyer, Norbert Groth und Hubert Zeitler. Geburtstagsvortel Dezember plus Sektvortel ist am Donnerstag, 29. Dezember, ab 19.30 Uhr im Schützenheim. Bild: vt