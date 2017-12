Freizeit Hirschau

12.12.2017

12

0 12.12.201712

Für eine kleine Pfarrei wie Ehenfeld, ist ein so qualitativ guter Kirchenchor ein großes Geschenk. Einmal im Jahr, wenn die Patronin der Kirchenmusik - die Heilige Cäcilia - Namenstag hat, dankt sie den Sängern mit einer Feier. Chorleiterin Dorothea Meyer blickt dabei auf das zu Ende gehende Jahr zurück.

Ehenfeld. Sie freute sich, dass niemand den Chor verlassen hat und mit Elisabeth Falk (Sopran) und Bürgermeister Hermann Falk (Tenor) zwei Neulinge das Ensemble verstärken, das jetzt 28 Mitglieder zählt. An den 40 Proben nahmen durchschnittlich 20 Mitglieder teil. Es wurden 15 Gottesdienste, acht Beerdigungen und drei Andachten umrahmt. Meyer dankte besonders Organist Andreas Basler und Iryna Hermann für gute Zusammenarbeit.Höhepunkt der Feier war die Ehrung von Hans Birner, der seit 40 Jahren im Chor singt. Zusammen mit Pfarrer Hans-Peter Bergmann überreichte die Chorleiterin ihm die Dankurkunde des Diözesanbischofs Rudolf Voderholzer und dankte für die vielen Ideen und Verbesserungen, die er im Lauf der Jahre in den Chor eingebracht hat. Bevor es zum gemütlichen Teil überging, erinnerte Meyer an die nächsten Einsätze: Am ersten Weihnachtsfeiertag wird der Festgottesdienst gestaltet und am Sonntag, 7. Januar, um 16 Uhr singt der Kirchenchor zusammen mit den anderen Ehenfelder Chören beim Weihnachtskonzert in St. Michael.