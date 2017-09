Freizeit Hirschau

20.09.2017

Zum Monte Kaolino sind es zehn Kilometer gen Westen, Eslarn ist 53 Kilometer östlich entfernt, und geradeaus geht es nach Obersteinbach. Zumindest steht es so auf den Wegweisern, die direkt an der Rödlaser Berghütte platziert sind. Hier ist auch der Ausgangspunkt der Expedition Erdgeschichte.

Freihunger Störung wird die Strecke zwischen Massenricht und Freihung im Bruchschollenland genannt, was das Aufwölben von Gesteinen im Laufe des Erdzeitalters beschreibt. So entstand unter anderem auch der Mühlberg in Rödlas. Die Expedition Erdgeschichte, ein etwa fünf Kilometer langer Rundgang, führte unter Leitung von Norbert Graf durch Massenricht zum Mühlsteinbruch. Vorbei ging es an dem Rödlaser Aussichtsturm, der vor zwei Jahren saniert wurde, und mit einer Gräfschen Abkürzung durch den Wald. "Da kenne ich mich schon aus", versicherte der 56-Jährige."Einst gehörte die Müllerzunft zu den unehrlichen Berufen", erzählte der Leiter. Häufig waren Bürger und Bauern schlecht auf die Müller zu sprechen, sie sagten ihnen Betrügereien und dunkle Geschäftspraktiken nach. In der Sage galten die Müller häufig als Hexenmeister, deren Mühlen abseits der Städte und Dörfer lagen und als Schauplätze von Raub und Mordtaten verrufen waren.Otfried Preußler erzählte schon in seinem Buch Krabat über das Werk des Teufels in der Mühle. Aber auch der Oberpfälzer Franz Xaver von Schönwerth schrieb ein Müller-Märchen. "Hexen sind gottlose Weiber, welche mit dem Teufel gegen Verschreibung ihrer armen Seelen in einen Bund treten, um mit dessen Hilfe dem Nächsten zu ihrem Vorteile oder auch bloß aus Rache und Bosheit zu schaden." 1577 erhielten die Müller das Zunftrecht. Etwa 100 Jahre später begannen die Arbeiten im Massenrichter Mühlsteinbruch. Mit viel Geschick und Erfahrung musste der Steinhauer mit der Spitzhake die Keiltaschen an der richtigen Gesteinsschicht anbringen, um den Rohstein herausbrechen zu können. Nur der gleichmäßige Flankendruck auf allen eingesetzten Keilen erbrachte einen verwertbaren Steinquader. Erzählungen zufolge wurden die 34 Zentner schweren Quader aus 63 Metern Tiefe mit Hanfseilen nach oben gezogen.Der oberpfälzische Mühlstein war deutschlandweit beliebt, denn er war aus Granit. Somit kam es zu keiner "Versandelung" des Mehls, wie es beim Sandstein der Fall war. Das unreine Mehl führte nämlich schon in jungem Alter zu einer Abrasion des Gebisses.Als der Steinbruch überflutet wurde und sich die Mahltechnik auf Eisenwalzen umstellte, endete 1893 diese Ära. Dennoch wird der Mühlberg wohl heute noch genutzt. Angebrachte Kletterhaken und eine Bouldermatte am Grund wiesen darauf hin, dass das Kraxeln auch in Massenricht ausgeübt wird.Außerdem erzählte Norbert Graf Anekdoten über Karl IV. und die Entstehung der Marterl am Wegrand. Ziel, war auch das geschnitzte Denkmal für den Papst-Baum, der vor zwei Jahren gefällt und nach Rom transportiert wurde.