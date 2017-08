Freizeit Hirschau

09.08.2017

Zum sportlichen Wettstreit lud der Conrad-Sportverein als Beitrag zum Ferienprogramm der Stadt in seine Turnhalle ein. CSV-Vorsitzender und sportlicher Leiter Holger Bauroth und seine vielen Helfer konnten über 30 Kinder willkommen heißen. Die Mädchen und Buben im Alter bis 14 Jahren versuchten sich an neun Stationen. Geschicklichkeit, Zielsicherheit und Koordination waren gefragt. Ziel war es natürlich, möglichst viele Punkte zu sammeln. Dennoch stand der Spaß an erster Stelle, den die Kinder auch sichtlich hatten. Den Anschluss bildete die Siegerehrung in der Sporthalle. In der Kategorie bis zehn Jahre errang die höchste Punktzahl und damit Platz eins in der Gesamtwertung Maria Graf vor Valentin Herrmann und Shania Nino. Bei den älteren Jahrgängen setzte sich Denzel Nino vor Simon Dobmeyer und Miriam Freimuth durch. Alle Teilnehmer durften sich über eine Freifahrt mit dem Monte Coaster freuen.