Freizeit Hirschau

06.05.2018

Den Auftakt zur Hirschauer Festl-Saison bestreitet seit über drei Jahrzehnten die Feuerwehr mit ihrem Maifest im Hof des Gerätehauses. Am Vormittag begann der Betrieb bei verhangenem Himmel zögerlich. So mancher Gast zog es da vor, sich in der Halle niederzulassen. Aber schon kurz vor Mittag, als es erste Wolkenlücken gab, füllte sich der Hof immer mehr. Absoluter Mittagsrenner war Schweinebraten samt Knödel und Salat. Die Braten waren im Nu vergriffen. Auch am Grillstand herrschte reger Betrieb, an der Getränketheke sowieso. Am Nachmittag stieg die Besucherzahl mit den Temperaturen nochmals an. Als Hingucker entpuppte sich der Maibaum - eine mit weiß-blauen Bändern geschmückte Birke. Die Kinder nutzten den eigens im Hof hergerichteten Sandspielplatz. Letztendlich zogen Kommandant Sebastian Jasinsky und Vorsitzender Michael Schuminetz ein positives Fazit. Bild: u