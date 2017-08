Heidi und die Luisenburgbühne ein Renner für den Hirschauer CSU-Ausflug

Freizeit Hirschau

Erneut enorm war die Nachfrage nach der CSU-Familienfahrt zu den Luisenburgfestspielenzu Eva Toffols Familienmusical "Heidi", nach dem Kinderbuch von Johanna Spyri. Regisseurin Eva-Maria Thöny hatte es großartig in Szene gesetzt. Immer wieder gab es Szenenapplaus. Sentimental wird das Stück, als Heidi durch Tante Dete von Alm-Öhi und Geißen-Peter getrennt wurde, in der Großstadt Frankfurt unter der Fuchtel von Fräulein Rottenmeier litt und vor Sehnsucht nach der Freiheit schwer erkrankte. Das liebevolle Mitgefühl von Heidi gegenüber der gelähmten Klara ließ keinen kalt. Darum war das Happy End erst perfekt, als nach Heidis Heimkehr in die Berge Klara mit Hilfe des Alm-Öhi aus dem Rollstuhl aufstand und - begleitet vom rhythmischen Klatschen des Publikums - wieder laufen und tanzen konnte. Neben den Kindern sind im Bild zu sehen CSU-Stadtratsfraktionsvorsitzender Dr. Hans-Jürgen Schönberger (Zweiter von rechts), stellvertretender CSU-Ortsvorsitzenden Martin Merkl (links) und FU-Ortsvorsitzende Bärbel Birner (rechts). Bild: u