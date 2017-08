Hirschauer KJG veranstaltet als Ferienprogramm Zeltlager an Haidenaab bei Mantel

14.08.2017

Sieben abenteuerliche Ferientage erlebten 21 Kinder und Jugendliche, die beim Zeltlager der KJG in Mantel an der Haidenaab dabei waren. Die Teilnehmer waren regelrecht begeistert von dem, was sie während der ersten Ferienwoche erlebten.

Nachdem am Ankunftstag alle Zelte aufgebaut waren, fand zunächst ein erstes Kennenlernen für die neuen Teilnehmer des Ferienprogramms und ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern statt. Noch am selben Tag wurde die Lagerfahne gehisst und das Verhalten bei eventuell bevorstehenden Überfällen auf das Zeltlager und die Fahne geübt.An den folgenden Tagen konnten die Teilnehmer bei idealen Wetterbedingungen bei zahlreichen Spielen mitmachen, so zum Beispiel bei altbekannten Wald- und Geländespielen wie Stratego oder auch bei neuen Fantasyspielen wie "Die Rettung der Waldelfe". Absolute Höhepunkte waren die gemeinsame Expedition von Kindern und Lagerleitern entlang der Haidenaab und insbesondere die Nachtwanderung, die die Kinder eigens für die teilnehmenden Leiter vorbereiteten.Trotz einiger nächtlicher Gewitter und Regenschauer konnten alle Mädchen und Buben die ganze Woche jede Menge Lagerromantik genießen und unter selbstgebastelten Traumfängern und zu Lagerfeuerliedern gut schlafen.