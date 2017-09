Freizeit Hirschau

(u) Das ganze Jahr hindurch frönen sie einem eher bewegungsarmen Hobby und sitzen geduldig am Ufer eines Gewässers - die Jugendlichen der Anglerfreunde. Nun gab es ein Kontrastprogramm: Bei einer Kanutour wurden sie körperlich gehörig gefordert. Zweieinhalb Stunden lang kämpften sie paddelnd mit den und gegen die Fluten der Waldnaab. Jugendleiter Mario Rauscher hatte für seine Schützlinge als Belohnung für ihr Engagement eine Kanutour organisiert, für die sich auch einige erwachsene Petrijünger interessierten. So machten sich 33 Anglerfreunde nach einer Brotzeit per Bus auf nach Luhe-Wildenau. Nach einer Einweisung am Naabufer ging es hinein in die elf Boote zur abenteuerlichen Fahrt zum zehn Kilometer entfernten Gasthof Sperl in Wernberg-Köblitz. Dort stärkten sich die leicht erschöpften Flusspiraten nach dem Verladen der Kanus bei einem Mittagessen von den sportlichen Strapazen. Alle waren hellauf begeistert von der Gewässerstrecke. Rauscher kündigte für kommendes Jahr eine erneute Kanutour an, aber auf einem anderen Fließgewässer. Bild: u