Freizeit Hirschau

26.07.2017

Wow - eine Medaille von einem waschechten Olympiateilnehmer überreicht zu bekommen, ist schon etwas sehr Besonderes. Genau das durften die Mädchen und Buben aus dem Conrad-Kinderhaus der Johanniter jetzt bei ihrer eigenen Kinderolympiade erleben.

"Der pädagogische Schwerpunkt in unserem Kinderhaus liegt auf der Gesundheitsförderung, und dazu gehört auch die Bewegung. So entstand die Idee, auf unserem Sommerfest eine Kinderolympiade zu veranstalten", erklärte Einrichtungsleiterin Kerstin Tapparelli. Alle zwei Wochen turnen die Kindergartenkinder gemeinsam mit Holger Bauroth beim Conrad Sportverein. Er ist außerdem im Vorstand des CSV und im Gesundheitsmanagement der Firma Conrad tätig. Bauroth war 1998 in Calgary und 1992 in Albertville bei den Olympischen Spielen dabei. Beim Sommerfest eröffneten die Kinder das Fest mit einem olympischen "Ringetanz". Danach konnten sie mit ihren Eltern in den Disziplinen Dosenwerfen, Bayerisch Golf, Sackhüpfen, Stelzenlauf, Zielwurf mit Tennisbällen und Schubkarrenlaufen ihr Können unter Beweis stellen. Für jede Station gab es einen Stempel. "Die Kleinen waren voller Freude und Elan dabei", freute sich Kerstin Tapparelli.Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat: Es gab Getränke, Melonenstücke, belegte Brote mit Kräutern, Radieschen und Tomaten sowie Kuchen und Kaffee. Die Olympiade stand unter dem Motto "Dabei sein ist alles" und so bekam am Ende jedes Kind bei der Siegerehrung eine Medaille von Holger Bauroth überreicht. Weitere Informationen zum Conrad-Kinderhaus der Johanniter und Anmeldung bei Kerstin Tapparelli unter 09622 7194737 oder kinderhaus.hirschau@johanniter.de.