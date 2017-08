Mit Seepferdchen die erste Hürde im Wasser schon genommen

Freizeit Hirschau

2016 sind in Deutschland 537 Menschen ertrunken. Der Anteil der Kinder, die nicht schwimmen können, nimmt seit Jahren zu. Die Wasserwacht will dieser Entwicklung entgegentreten. Unter dem bayernweiten Motto "Schwimmen ist mehr als baden gehen" bot die Ortsgruppe einen Kurs für Kinder an. Die Resonanz hätte nicht besser sein können. Insgesamt 17 Kinder zwischen sechs und acht Jahren absolvierten die zwölf Stunden. Ihnen standen bei jeder Einheit mindestens sechs, meistens gar acht qualifizierte Ausbilder zur Verfügung. Erklärtes Ziel war das begehrte Seepferdchen. Um dieses zu bekommen, mussten die Anfänger eine ganze Menge erlernen. Bei ihrer Prüfung hatten sie vom Beckenrand ins Wasser zu springen. Danach galt es, eine 25-Meter-Strecke ohne Pause im Bruststil zu schwimmen und einen Tauchring vom Beckenboden an die Oberfläche zu holen. 13 der Knirpse erfüllten diese Bedingungen und sind nun stolze Seepferdchenbesitzer. Bei den restlichen vier war eine deutliche Verbesserung der Schwimmkünste festzustellen. "Sollten sie ins Wasser fallen", so Wasserwacht-Chef Michael Schmid, "schaffen sie es auf jeden Fall wieder an den rettenden Beckenrand." Angesichts des Interesses gibt es bei der Wasserwacht eine neue Kindergruppe. Diese trainiert donnerstags von 17 bis 18 Uhr im Monte-Freibad. Interessierte Kinder, die nicht beim Kurs waren, aber das Seepferdchen besitzen, sind zum Schnuppern eingeladen. Mit den Kindern sind im Bild zu sehen (hinten von links): Vorsitzender Michael Schmid, Armin Fehlner, Lea Neudecker, Monika Kropp, Sebastian Pörner und Angela Wiesnet. Bild: u