Freizeit Hirschau

21.06.2017

4

0 21.06.2017

Obersteinbach. Der Schock sitzt immer noch tief, aber es geht weiter: Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden Josef Meyer Ende März sortieren sich die Löwenfreunde Obersteinbach neu. Der bisherige Stellvertreter Hermann Kummer wird den Fanclub weiter führen und repräsentieren. "Im nächsten Frühjahr stehen dann die nächsten Neuwahlen an", sagt der Obersteinbacher. Seine Tätigkeit als Vorsitzender habe er auch der ARGE, dem Zusammenschluss aller Löwen-Fanclubs, mitgeteilt.

Noch ein Schock sitzt tief, bei den Löwen-Anhängern: Der Niedergang des Traditionsclubs mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und die Turbulenzen im Verein. "Wir halten dem Verein weiter die Treue", versichert Kummer und will die Vereinsaktivitäten weiter stärken: "Wir wollen wieder öfter Spiele der Sechziger besuchen." Auch in der Amateurklasse. Es müssten nicht immer große Abordnungen sein, die sich auf den Weg machten, aber der kommissarische Vorsitzende plädiert dafür, dass sich Mitglieder zusammentun, um die Spiele zu besuchen. Bei der Beschaffung von Karten sei man immer behilflich.Auch das traditionelle Sommerfest soll im August wieder stattfinden. Kummer und seine Mitstreiter vom Vorstandsteam wollen wieder ein Fest im ehemaligen Gasthaus Schiffl in Massenricht veranstalten. Größere Feierlichkeiten - der Fanclub besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren - wird es aber nicht geben.