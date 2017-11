Freizeit Hirschau

Wer ernten will, der muss pflanzen und säen. Rechtzeitig vor dem Winter wurden auf Initiative der Betreuerinnen Maria Schreiber und Steffi Klementa in der Offenen Ganztagsschule drei Hochbeete gebaut. Die Kinder machten sich nach den Hausaufgaben in ihrer Freizeit ans Werk und erhielten dabei Einblick in den Zusammenhang von Natur und Garten und wie wertvoll Gemüse und Kräuter aus Eigenanbau für die Ernährung sind. Vorsitzender Roland Maier vom Obst- und Gartenbauverein übernahm die Planung, kümmerte sich um den Materialeinkauf und leitete in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden die Kinder an. Die Grund- und Mittelschule unterstützte das Projekt und übernahm die Materialkosten, der Bauhof der Stadt verfüllte Erde in den Beeten.