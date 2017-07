Freizeit Hirschau

24.07.2017

3

24.07.2017

Wie schon 2016 endete das Königsfischen der Anglerjugend mit einer Überraschung: Dominik Schön holte als Neuling den Königstitel. 2450 Gramm wog sein Siegerkarpfen aus dem Schindelweiher.

Zur Freude von Jugendleiter Mario Rauscher gab es einen neuen Teilnehmerrekord. Von 20 Jugendanglern traten 18 an, um sich die Krone zu holen. Fünfeinhalb Stunden lang hofften sie am Schindelweiher auf den großen Fang, bis feststand, dass der 16-jährige Gebenbacher, der erst im Frühjahr dem Verein beigetreten war, den schwersten Brocken erwischt hatte. Im Gegensatz zum Fischerkönig war für die Reihung der weiteren Plätze das Gesamtgewicht der gefangenen Fische ausschlaggebend. Beim Zweitplatzierten Lukas Schlosser betrug dieses 4080 Gramm. Dritter wurde Adrian Streber (2680 Gramm).Für die Siegerehrung hatten Vorsitzender Klaus Forster und Jugendleiter Mario Rauscher mit dem Fischerfest einen würdigen Rahmen gewählt. Forster zollte den Jugendlichen bei der Preisverleihung Dank und Anerkennung für ihr Engagement bei der Nacht am See und beim Fischerfest. "Ohne eure Hilfe hätten wir das nicht bewältigt!" Mario Rauscher unterstrich dies und lobte die Disziplin seiner Schützlinge. In seinen Dank bezog er die Helfer Stefan Dotzler, Stefan Walch, Andreas Lüßmann und Jakob Grünwald mit ein.