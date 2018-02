Freizeit Hirschau

19.02.2018

Amberg-Sulzbach. Tief verschneiter Bayerischer Wald? Nein - viel Schnee am Rotbühl bei Hirschau. Allerdings nur rund um die etwa einen Kilometer lange Langlaufloipe, die mit Kunstschnee präpariert ist. Wie eine Krake hält ein Baumstumpf nach mehr Schnee Ausschau. Doch der scheint zumindest im Augenblick nicht in Sicht. Dafür ist der Winter mit strahlendem Sonnenschein und frostigen Temperaturen zurück und lädt zu einem ausgedehnten Spaziergang oder zu einer kleinen Langlauftour am Rotbühl ein. Bild: Hans Meindl