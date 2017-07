Trocknet hier Stroh?

Freizeit Hirschau

27.07.2017

27.07.2017

Immenstetten . Viele Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Hirschau und Amberg haben sicherlich in den vergangenen Tagen beobachtet, dass an der Einfahrt nach Immenstetten an den Hochspannungsmasten Strohbüschel hingen. Hat diese jemand zum Trocknen aufgehängt? Vermutlich nicht. Eher ist es wahrscheinlich, dass eine kleine Windhose oder vielleicht auch nur das Gebläse eines Mähdreschers das Stroh in die Luft gewirbelt hat. Wie auch immer die Büschel nach oben gekommen sind: Es hat ein hübsches Bildmotiv ergeben, das unser AZ-Leser und Hobby-Fotograf Alfred Härtl aus Hirschau bei einem Stopp mit der Kamera für uns festgehalten hat. Bild: Härtl