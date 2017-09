Freizeit Hirschau

25.09.2017

10

Von super bis vom Regen weggespült war alles dabei - sehr unterschiedliche Schilderungen zu den Angeboten im städtischen Ferienprogramm waren beim Bilanzgespräch zu hören zu dem Bürgermeister Hermann Falk eingeladen hatte. Das Stadtoberhaupt dankte den Vereinen für ihr vielfältiges, attraktives Angebot und den Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Acht Grad Außentemperatur verhinderten das Luftmatratzenrennen der Schwimmabteilung des TuS. 2018 will man früher am Nachmittag beginnen. Ähnlich erging es auch den Modellflieder. Am Vormittag beim Aufbau war es trocken, dann jedoch kam der Regen. Das Angebot musste eingeschränkt werden, die fünf Kinder und Jugendlichen hatten dennoch Spaß, und ein Talent wurde entdeckt. Ein Renner war wie jedes Jahr das Angebot der Feuerwehr mit verschiedenen Stationen. Besonders die Drehleiterfahrt und die Fahrzeugschau sowie die Brotzeit, die er bei nahezu allen Angeboten zum Abschluss gab, begeisterte die 60 teilnehmenden Kinder.Sieben Mädchen und Buben wurden von den Edelweiß-Schützen neben dem Schnupperschießen in die noch junge Sportart Blasrohrschießen eingeführt - eine tolle Sache. Vor Anfragen kaum retten konnte sich die CSU. Die Fahrt zur Luisenburg, wo das Stück "Heidi" aufgeführt wurde, war sehr früh mit 68 Teilnehmern ausgebucht. Ähnliches ist auch im kommenden Jahr beim "Dschungelbuch" zu erwarten. Trotz kühlen Wetters hatten sich zum Schlauchbootfahren auf dem Mühlweiher, einem gemeinsamen Angebot der Wasserwacht und des Anglervereins, 20 Kinder aufgemacht und ihren Spaß dabei. Beim Schnuppertraining der TuS/WE schauten zwölf Kinder vorbei. Fünf Trainer gaben ihr Können weiter, ein Pokal für jeden rundete den Nachmittag ab.30 Mädchen und Buben beschäftigten die neun Helfer des Obst- und Gartenbauvereins voll, als es galt, einen Fledermauskasten zusammenzubauen und auch zu bemalen. Die Materialien hatte das Sägewerk Ries gespendet und mit den Helfern schon zum Teil vorbereitet. So blieb auch noch Zeit für Informationen zu den nachtaktiven Fledermäusen selber. Bei zwei mit jeweils 15 Besuchern ausgebuchten Vorstellungen des Bärentheater von Dr. Bernhard Betz zog auch der Montessori-Förderverein eine sehr positive Bilanz.Ein gemeinsames Abendessen und das Versprechen aller Berichterstatter, auch 2018 wieder mit dabei zu sein, schloss den Abend in gemütlicher Runde ab.