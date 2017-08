Zwei Tage lang Riesenandrang beim Anglerverein am Südufer des Mühlweihers

Freizeit Hirschau

Zwei Tage drängten sich die Besucher am Vereinsgelände rund um das Anglerheim: Anlass waren die 10. Nacht am See und das 35. Fischerfest. Zum fünften Mal wurden die Feste an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehalten. Zur Nacht am See gab es trotz kühlen Wetters ab dem frühen Abend keinen freien Platz mehr am Südufer des Mühlweihers. Wer gekommen war, brauchte dies nicht zu bereuen. Das Helferteam verwöhnte die Gäste mit Fischschmankerln vom Feinsten. Auf der Speisekarte standen auch geräucherte Saiblinge, Karpfenfilets und Forellen vom Grill (Bild), Graved Lachs, Fischküchln, Bratwürstln, Fisch- und Lachssemmeln sowie Salatteller. Höhepunkt war das bunte Feuerwerk, das von der neuen Seebühne abgefeuert wurde. Auch beim Fischerfest tags drauf blieb der Ansturm nicht aus. Mittags gab es erneut eine Vielfalt an Fisch- und Grillspezialitäten. Renner waren einmal mehr die Karpfenkücheln. Schon am frühen Nachmittag gab es keine mehr. Einen Höhepunkt bildete schließlich die Proklamation des Jugend-Fischerkönigs (wir berichteten). Vorsitzender Klaus Forster war hoch zufrieden mit dem Verlauf beider Feste. Er dankte allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Bild: u