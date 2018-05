Kultur Hirschau

11.05.2018

Zum ersten Mal an den Tisch des Herren sind 28 Kinder der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt getreten, um die Kommunion zu empfangen. Mit Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann und Gemeindereferentin Barbara Schlosser zogen die in liturgische Gewänder gekleideten Kinder unter Glockengeläut in die voll besetzte Stadtpfarrkirche. Das zum Eingang gesungene Lied "Gott lädt uns ein", beschrieb das Thema des Gottesdienstes, das auch Stadtpfarrer Bergmann in seiner Ansprache aufgriff. Die Einladung Jesu sei auch im Sonntagsevangelium nach Johannes angeklungen: "Nicht ihr habt mich erwählt; ich habe euch erwählt. Bleibt heute und morgen, euer Leben lang, immer und ewig." Die Antwort gaben die Kinder im Gebet: "Du, Jesus, bist mein Ziel. Du sollst immer mit mir gehn."