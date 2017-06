Kultur Hirschau

21.06.2017

21.06.2017

(u) "Der Heldenstammtisch" heißt das Hirschauer Stückl, das am Freitag, 21. Juli, um 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne im Hof des Pflegschlosses Premiere feiert. Bei neun Vorstellungen haben die Zuschauer Gelegenheit, über die Turbulenzen um die Vaterschaft eines jungen, hübschen Mädchens zu schmunzeln und zu lachen.

Seit Beginn der Freilichtspiele im Jahr 2005 leisten Franz Dorfner und seine Schloss-Brauerei mit dem Brauen eines Festspielbiers nach einer alten Familienrezeptur einen Beitrag zu der Veranstaltung. Für den "Heldenstammtisch" wurden 35 Hektoliter Festspielbier gebraut, das in Farbe und Stärke den Bieren der Biedermeierzeit entspricht, in der die Komödie spielt.Zum Probenauftakt war es an Dieter Held, das erste Fass Stückl-Bier mit seinen 35 Litern anzuzapfen. Er war dafür geradezu prädestiniert, steht er doch bei dem Schwank als Bräu und Wirt Wiggerl Wochinger auf der Bühne. Gemeinsam mit Regisseur Hans Drexler, seinen "Stammtischfreunden" Roland Fritsch (alias Ignaz Kaitmeier) und Christian Gnan (alias Josef Lindinger), dem Schloss-Bräu Franz Dorfner und dem stellvertretenden Festspielvereinsvorsitzenden Alfred Härtl stieß er auf ein gutes Gelingen der Festspiele an.Selbstverständlich musste die Bierspezialität umgehend verkostet werden. Die Kostprobe überzeugte alle. "Ein g'scheiter Schluck ist ein gutes Mittel gegen Lampenfieber", waren sich Regie und Akteure sicher.