Kultur Hirschau

03.08.2017

Rödlas. Zum 40. Mal jährt es sich am Dienstag, 15. August 2017, dass der Rödlasturm feierlich der Öffentlichkeit übergeben wurde. Alljährlich findet an diesem Tag das traditionelle Turmfest zu Füßen des 32 Meter hohen Wahrzeichens statt. Mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr beginnt das Jubiläum, unterstützt vom Männergesangsverein Ehenfeld, der seit Jahren den Gottesdienst mit seinem Gesang bereichert.

An dessen Ende werden die Kräuterbuschen geweiht. Früher waren es nicht nur Blumen aus dem Bauerngarten. Vor allem das Wissen um die Heilkräuter bestimmte die Zusammensetzung des Kräuterbuschen. Mindestens neun, oft auch 33 und sogar bis zu über 50 verschiedene Kräuter waren im Buschen gefragt. Die Vielfalt in der Natur war noch viel größer und besonders die Kenntnisse der Blumen war selbstverständlich. Daheim wurde der geweihte Kräuterbuschen zum Kränzchen aus Birkenzweigen von Fronleichnam in den Herrgottswinkel gesteckt.Bei größeren Unwettern und vor allem in den Rauhnächten wurde die Weihkraft der Kräuterbuschen gebraucht.Teile wurden in Feuer geworfen oder kamen direkt ins Viehfutter, um Haus und Hof vor bösen Geistern, Druden und Hexen zu schützen.Zum Frühschoppen, und auch nachmittags mit Brotzeit, Kaffee und Kuchen, lädt dann der Oberpfälzer Waldverein (OWV) Massenricht die Besucher ein. Nachmittags spielen die Höidlbrummer zur Unterhaltung.Architekt Franz Xaver Steinkirchner (Sulzbach-Rosenberg) und Bauzeichner Reinhold Fenk hatten den dreieckigen Turm mit drei höhenversetzten Kanzeln einst entworfen. 2016 wurde der Rödlasturm aufwendig renoviert. 40 Jahre hatten Wind und Wetter am Holz und auch am Beton genagt. Heute erstrahlt er wieder in früherem Glanz.Von oben bietet sich ein herrlicher Blick in die gesamte Nordoberpfalz: Ochsenkopf, Schneeberg, Rauher Kulm, Kösseine, Armesberg, Parkstein, Ruine Flossenbürg und Leuchtenberg; im Westen Hersbrucker Alb mit Ossinger, im Süden Mariahilfberg und Buchberg. Bei toller Sicht zeigt sich am Horizont der Arber.Am Fuß des Turmes wurde 2016 ein Marienmarterl aufgestellt, zum Dank an die Gottesmutter, da bisher alle Bauten des OWV Massenricht unfallfrei errichtet werden konnten. Den Bildstock gestaltet und entworfen hat 2. Vorsitzender Markus Wiefling: das Gnadenbild ist eine Nachbildung des Originals vom Amberger Mariahilfberg.