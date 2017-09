Kultur Hirschau

26.09.2017

In der Gemarkung Hirschau gibt es zehn Kapellen. Eine davon ist die Armenhaus- oder Siechenkapelle, die in Nähe der Firma Amberger Kaolinwerke (AKW) zwischen der Bundesstraße 14 und dem Bahngleis steht. Das Gotteshaus wurde im Laufe des Jahres Zug um Zug saniert und erstrahlt seit kurzem in frischem Glanz.

Auf Spenden angewiesen

Auf dem Prozessionsweg

Der denkmalgeschützte barocke Massivbau hat seinen Namen vom einst unmittelbar benachbarten Armen- oder Siechenhaus, das bereits 1620 urkundlich erwähnt wurde. Es stammt, wie die Kapelle, aus wesentlich älterer Zeit und wurde außerhalb der Stadt, etwa 600 Meter vom mittleren Stadttor entfernt, erbaut, als sich die Lepra oder der Aussatz durch die Fernstraßen stark ausbreiteten.Heribert Batzl schreibt in der Hirschauer Stadtchronik: "An der Straße nach Schnaittenbach stand ,seit unfürdenklichen Zeiten' das Siechenhaus, dessen Stiftungsbrief verloren gegangen ist und über das auf eine Anfrage der Regierung im Jahr 1855 niemand mehr Genaueres auszusagen wusste." Das Leprosenhaus wurde lediglich von Almosen unterhalten, die an den Feiertagen eingesammelt wurden. Es hatte sonst keine Einnahmen und war auf Spenden angewiesen, die den Wohltätern als gutes Werk besonders hoch angerechnet wurden. Der Eingang zur Kapelle erfolgt von der B 14 aus durch eine flache Rundbogentür. Im Raum steht nur ein kleiner schlichter Altar. Über dem Eingang zur Kapelle findet sich die Aufschrift "Ecce crucem domini, fugitepartes adversae" (zu Deutsch: "Siehe das Kreuz des Herrn, fliehet ihr feindlichen Mächte"). Unter der Schrift steht in lateinischen Ziffern MDCLXXVIII, also 1678. Das Gotteshaus wurde wohl in diesem Jahr renoviert.Das Siechenhaus samt Nebengebäuden wurde um 1835 abgerissen, berichtet Joseph Weinberger in seiner Chronik "Die Stadt Hirschau, ihre Bürger und Häuser". Die Armenhauskapelle aber blieb erhalten. Bis in die 1960er-Jahre hinein war das Kirchlein Bestandteil der Flurprozession. Deren Weg führte von der Pfarrkirche zur Vierzehn-Nothelfer-Kapelle an der Ehenfelder Straße gegenüber dem Friedhof-Haupteingang und dann zur Armenhauskapelle an der B 14. Dritte Station war die Grundkapelle beim Bahnübergang in der Klaus-Conrad-Straße. Von da zog die Prozession weiter zur nicht mehr existierenden St.-Anna-Kapelle in der Nürnberger Straße gegenüber der Alten Fabrik und schließlich zurück zur Pfarrkirche.1978 restaurierten Handwerker der Amberger Kaolinwerke die Armenhauskapelle kostenlos, wofür diese vom damaligen Bürgermeister Bösl mit einer Dank-Urkunde belohnt wurden. Im Frühjahr machte Hermann Luber Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann und die Kirchenverwaltung auf den schlechten Zustand des Kapellendachs aufmerksam. Kirchenpfleger Roland Fritsch sah Handlungsbedarf und beauftragte die ortsansässige Firma Holzbau Reil mit der Dachsanierung. Deren Mitarbeiter nahmen die marode Eindeckung samt Regenrinnen ab, brachten eine neue Konterlattung, Dachlatten und Ortgangbretter auf, verlegten ein reißfestes Spezialflies, deckten das Dach mit Biberschwanzziegeln ein und brachten neue Regenrinnen mit neuen Haken an.Schnell reifte die Überzeugung, dass auch die unansehnliche Fassade eines frischen Anstrichs bedarf. Mit den Malerwerkstätten Grünwald wurde für diese Arbeiten eine heimische Firma beauftragt. Hatte man die Dachsanierung noch aus Eigenmitteln finanziert, fand sich für die Fassadenerneuerung in den Amberger Kaolinwerken und deren Geschäftsführer Otto Hieber ein Sponsor.Bei einem Ortstermin überzeugten sich Hieber und Kirchenpfleger Fritsch von der gelungenen Sanierung. Letzterer machte auf eine Kuriosität hinsichtlich der Grundstücks-Eigentumsverhältnisse aufmerksam. Demnach steht die Kapelle "inselartig" auf Kirchengrund, das gesamte Grundstücksumfeld ist dagegen im Eigentum der AKW. Dieses will Hieber durch Pflanzen eines Baumes noch verschönt und aufgewertet wissen.