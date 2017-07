Kultur Hirschau

12.07.2017

"Der Heldenstammtisch" feiert am Freitag, 21. Juli, Premiere bei den 7. Hirschauer-Stückl- Festspielen. An ein Szenario mag Regisseur Hans Drexler partout nicht denken - den Ausfall von Licht und Ton. "Das wäre der Super-Gau", meint der Festspielvereins-Vorsitzende, der im gleichen Atemzug aber beschwichtigt: "Keine Angst, wir haben den Alfred Härtl. Der hat alles im Griff."

Techniker haben Stress

1000 Meter Kabel verlegt

Drexler hat guten Grund für das Vertrauen, das er in seinen Stellvertreter setzt. "Bei keiner Aufführung der sechs bisherigen Festspiele hat es eine solche Panne gegeben." In der Tat hat sich Alfred Härtl mit seiner Kompetenz, Erfahrung und Ruhe als Garant dafür erwiesen, dass die Bühnenakteure ins rechte Licht gerückt werden und vom Publikum gut zu verstehen sind. "Die Bedeutung der richtigen Bühnenbeleuchtung wird oft unterschätzt", sagt Alfred Härtl. "Sie muss die jeweilige Stimmung und Atmosphäre des Stücks aufnehmen."Über 15 000 Watt werden bei den neun Heldenstammtisch-Aufführungen die auf 26 Meter verlängerte Freilichtbühne im Schlosshof bestrahlen. Da dieses Mal die Kulissen auf zwei Ebenen stehen, ist der technische Aufwand für Licht und Ton noch größer als sonst. Die Installation der Beleuchtungs- und Tontechnik ist bei den Freilichtvorstellungen, die bis in die Nacht dauern, jedes Mal ein Riesenprojekt. Die Aufführungen bedeuten nicht nur für die Darsteller Stress, sondern auch für die Techniker. Schließlich dürfen weder Licht noch Ton ausfallen.Alfred Härtl macht kein Hehl daraus, dass die Aufbauten seit dem ersten Stückl-Festspiel 2005 immer mehr und immer aufwendiger geworden sind. Da alle zwei Jahre zum Teil dieselben Routinearbeiten wie das Verlegen der Strippen und das Montieren der Lautsprecher an bestimmten Plätzen anfielen, nutzte Härtl die Zeit seit den vergangenen Festspielen, um einiges dauerhaft zu installieren. An die 600 Meter Kabel hat er seither fest verlegt, weitere 400 Meter für das aktuelle Stück.Auch der Aufbau der Akustik fällt in Härtls Verantwortungsbereich. Da es sich überwiegend um fliegende Aufbauten handelt, muss besonders auf die Sicherheit der Darsteller geachtet werden. Hinter der Bühne ist es relativ dunkel, weshalb dafür Sorge getragen werden muss, dass niemand über ein Kabel stolpern kann. Die gesamte Installation ist so angelegt, dass sie auch stärkstem Regen standhält. In keine Steckverbindung darf auch nur die geringste Feuchtigkeit eindringen, sonst wäre ein Ausfall der Licht- und Tontechnik während der Aufführung programmiert.Bei den Aufführungen steht Alfred Härtl selbst auf der Bühne, diesmal als Jungbauer Zenzel. Daher bedienen während der Aufführung Sepp Strobl, Rudi Richthammer und Stefan Lindner das Ton- und Lichtmischpult. Die Vorbereitungsarbeiten konnten nur nach Einbruch der Dämmerung gemacht werden. Nicht selten kam es vor, dass Härtl und Strobl bis nachts um 1 Uhr noch auf den Beleuchtungstürmen und am Lichtmischpult standen und mit einigen Darstellern nach den optimalen Einstellungen suchten.Ab Freitag, 21. Juli, gilt es, vor jeder der neun Aufführungen zeitig präsent zu sein, die Checkliste nochmals zu überprüfen und Funktionstests mit allen Schweinwerfern, Mikrofonen und Lautsprechern bis hin zur Videoaufzeichnung zu machen. Alfred Härtl und Sepp Strobl sind zusammen mit ihrem Helferteam jedenfalls bestens auf den "Heldenstammtisch" vorbereitet.