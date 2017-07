Kultur Hirschau

Die Zweitklässler der Gundschulen Hirschau und Ehenfeld sind offenkundig sehr lesefreudig. Den Beweis dafür lieferten sie beim gemeinsamen Vorlesewettbewerb. In Klassenentscheiden, bei denen jedes Kind sein Lieblingsbuch vorstellen und daraus vorlesen durfte, wurden jeweils zwei Kandidaten gemeinsam ausgesucht, die die Klasse beim Finale vertreten durften. Dies waren in der Flexklasse 1/2 aus Ehenfeld Fiona Meyer und Sophie Steinbach, in der Flexklasse 1/2 aus Hirschau Maria Dotzler und Tim Knorr sowie in der Klasse 2 aus Hirschau Amelia Meißner und Jonathan Kern.

Initiiert wurde der Wettbewerb von der Lesebeauftragten der Hirschauer Schule, Lehrerin Helga Haas. Für die Technik war Förderlehrer Dieter Albrecht zuständig. Hannelore Dorner von der gleichnamigen Buchhandlung in Sulzbach-Rosenberg stiftete den Leselöwen und die Buchpreise.Jedes der sechs Kinder beeindruckte mit seinem Vortrag. Die Jury bildeten Rektorin Birgit Härtl, Förderlehrer Dieter Albrecht und Hannelore Dorner. Bewertet wurden Lesetechnik und Textgestaltung. Zuerst durften die Bewerber den vorbereiteten Text vortragen, danach bekamen sie einen unbekannten vorgelegt, der ebenso ansprechend vorgetragen wurde. Die über 80 Zuhörer der 1. und 2. Klassen lauschten den Geschichten aufmerksam - ein Beweis für die gelungenen Vorträge der Vorleser. Schließlich durfte sich Jonathan Kern aus der 2. Klasse (Hirschau) mit seinem Vortrag aus dem Buch "Das magische Baumhaus - Der König der Mayas" von Mary Pope Osborne über den 1. Platz und den Leselöwen freuen. Zweite wurde Fiona Meyer aus der Klasse 1/2 (Ehenfeld) vor Tim Knorr aus der Klasse 1/2 (Hirschau). Alle Sieger erhielten Urkunden und Gutscheine der Buchhandlung Dorner und des Leselöwen-Verlages. Außerdem gab es für alle Teilnehmer einen Buchpreis und Buttons.