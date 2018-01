Kultur Hirschau

01.01.2018

Die Weihnachtsgeschichte erzählt mit bekannten und beliebten Weisen - der Frauenchor C[h]or mit Herz lud auch in diesem Jahr zum Konzert ins Josefshaus. Der Konzertabend stand nicht umsonst unter dem Thema "Türen öffnen", denn den Konzertgästen standen nicht nur die Türen des Josefshauses weit offen, um einzutreten, sondern die begeisterten Sängerinnen öffneten mit den Liedern auch so manches Herz. Initiatorin Ulrike Straub führte charmant und unterhaltsam durch das anspruchsvolle Programm und wirkte souverän als Leiterin des Chors, der anzahlmäßig in den vergangenen Monaten gewachsen ist. Zusätzlich unterstrich sie den Gesang gekonnt an der Geige. Als Lohn gab es für den Chor am Ende tosenden Applaus.