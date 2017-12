Kultur Hirschau

10.12.2017

Das Fest der Heiligen Barbara feierten die Bewohner des Hirschauer Seniorenheims. Als Gäste hatten sie die Grundschulkinder aus Freudenberg und die Klangbrettgruppe der Caritas-Sozialstation eingeladen.

Beachtliches Wissen

Hirschau. (u) "Ach, war das eine wunderschöne Feier!" Alle, die die Barbarafeier im Festsaal des BRK-Seniorenheims St. Barbara miterleben durften, waren mehr als angetan von dem, was ihnen die Freudenberger Grundschulkinder und die Klangbrettgruppe der Caritas-Sozialstation eine knappe Stunde lang miterleben ließen.Passend zum Eröffnungslied der Klangbrettgruppe "Leise rieselt der Schnee" erschienen die Erstklässler - liebevoll kostümiert als Schneeflöckchen und Schneemänner - im Saal. Mit dem James-Krüss-Gedicht "Am Tage von Sankt Barbara" schilderten sie den Brauch, am 4. Dezember Kirschbaumzweige in die Wohnung zu stellen. Danach schwärmten die Mädchen und Jungen aus und überreichten jedem Anwesenden einen Barbarazweig. Danach beschrieben sie mit Herbert Reinicks Gedicht "Der Schneemann auf der Straße" dessen Schicksal: "Doch tropft es von den Dächern im ersten Sonnenschein, dann fängt er an zu laufen und niemand holt ihn ein." Zu einer Augen- und Ohrenweide geriet der Tanz der Schneeflöckchen. Fast Unglaubliches gelang den Zweit- und Drittklässlern mit dem von Korbinian Sedlmeier komponierten und von ihnen selbst getexteten Lied "Die Adventszeit". Obwohl den Senioren Melodie wie Text völlig unbekannt waren, stimmten sie innerhalb kürzester Zeit lautstark und klatschend in den Refrain ein. Erst recht taten sie das beim abschließenden "O Tannenbaum".Auch Klangbrettgruppen-Leiterin Hildegard Kohl hatte Barbarazweige mitgebracht. Beim Vortragen der Barbara-Legende betonte sie, dass Barbara in den Turm eingesperrt war, weil sie sich zum Christentum bekannte. Die Heilige sei sowohl Schutzpatronin der Bergleute als auch die der Artillerie und der Sterbenden. Eine ganze Reihe der Senioren bewies beachtliches Wissen über die Heilige. Fast spontan wurde der Spruch zitiert: "Margarete mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl." Abgerundet wurde Hildegard Kohls Vortrag durch die Klangbrettgruppe mit den Liedern "Draußen im Wald", O stille Zeit" und "Macht hoch die Tür".