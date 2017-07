Kultur Hirschau

Sie gehört seit Jahren zu den Höhepunkten des Kulturgeschehens in der Stadt und erfreut sich weit über deren Grenzen hinaus großer Resonanz: die Sommerserenade des Gesangvereins 1860. Am Sonntag, 23. Juli, kommen Freunde unterhaltsamer und anspruchsvoller Musik ab 18 Uhr im Schlosshof wieder auf ihre Kosten. Dann agieren auf der Freilichtbühne nicht die Heldenstammtisch-Darsteller des Festspielvereins. Das Podium gehört dem Gemischten Chor des Gesangvereins 1860 mit seiner Dirigentin Jana Müller (rechts), die auch als Sopransolistin auftritt, und dem Damenquartett der Hirschauer Hausmusik. Zum Repertoire des Gemischten Chores gehören die Gospels "Swing low", "Steal away" und "Jesus is my salvation" sowie das englische Volkslied "Scarborough Fair" und der Simon&Garfunkel-Hit "Sounds of silence" ebenso wie Beethovens "Ode an die Freude" und die Kompositionen "Die Liebe ist der Welt geschenkt" und "Das Wort heißt Frieden". Jana Müller bringt das Lied "Meine Sehnsucht bringt mich hierher" aus dem Film "Wie im Himmel" zu Gehör, das Boston-Lied "Im Rausch einer Nacht" und Paul Whitemans "Wonderful One". Martha Pruy, Gabi Meindl, Luzie Dietz und Inge Mangelberger, seit Jahrzehnten bekannt als Hirschauer Musik, präsentieren "A Schüsserl und a Reindl" nach Ludwig van Beethoven, den Nabucco-Walzer, ein Schäferlied aus der Ukraine, kombiniert mit der "Mariandl-Polka von der Hoid" und einen Tanz aus Ungarn, das Stück "Aus schwedischer Zeit" mit der Komposition "Ringländer", einen traditionellen Bauerntanz und Dreher aus dem 16. Jahrhundert sowie das Stück "Für Josie". Die Bevölkerung ist bei freiem Eintritt eingeladen. Spenden werden angenommen. Für Getränke ist gesorgt. Bild: u