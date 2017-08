Kultur Hirschau

07.08.2017

11

Sie bot ein breites Spektrum an Musikrichtungen, hatte ansprechendes Niveau und begeisterte das Publikum - die Hirschauer Sommerserenade. Der Gemischte Chor des Gesangvereins 1860 hatte dazu in den Schlosshof eingeladen. Rund 200 Besucher genossen eineinhalb Stunden lang das abendliche Ständchen unter freiem Himmel.

Funke springt über

Schwungvoller Vortrag

Ausnahmsweise gehörte zur Stückl-Festspielzeit an diesem Abend die Freilichtbühne nicht dem Heldenstammtisch-Ensemble, sondern dem Chor mit Dirigentin Jana Müller und der Hirschauer Hausmusik. Abwechselnd leisteten die Akteure ihren Beitrag, dass die Serenade wieder zu einem Höhepunkt im Kulturleben der Stadt wurde.Die Männer- und Frauenstimmen des Gemischten Chors bestachen durch eine wohl abgestimmte Klangfülle. Dirigentin Jana Müller hatte nicht nur ihren Chor bestens im Griff, sondern glänzte, von Roman Podokschik am Piano begleitet, mit ihrer zarten Sopranstimme als Solistin. Die vier Damen der Hirschauer Hausmusik präsentierten ihre Stücke sehr einfühlsam. Für die richtigen Zwischentöne sorgte Peter Butschek mit seiner humorvollen Moderation.Zum Auftakt unternahm der Chor einen Ausflug in die Welt der Gospel-Songs, neu arrangiert von Dieter Müller, dem Ehemann der Dirigentin. Auf das Spiritual "Swing low, sweet chariot" folgte das weniger bekannte, wehmütige "Steal away to Jesus". Der dritte Song "Jesus is my salvation" traf mit seinem rhythmisch wiederholten "I'm so happy" die Stimmung des Publikums, auf das der Funke des Gospels übersprang.Unter temperamentvoller Führung des Hackbretts (Martha Pruy) glänzte dann die Hirschauer Hausmusik mit Luzie Dietz (Zither), Inge Mangelberger (Gitarre) und Gabi Meindl (Flöte) bei Ludwig van Beethovens "A Schüsserl und a Reindl". Abgerundet wurde der Block mit dem beschwingt-melodiösen Nabucco-Walzer und einem traditionellen Schäferlied aus der Ukraine.Ein Höhepunkt waren die beiden Solostücke von Jana Müller. Hingebungsvoll sang sie das Boston-Lied "Im Rausch einer Nacht" von Paul Whiteman. Großen Applaus spendete ihr das Publikum für das gefühlvoll dargebotene "Meine Sehnsucht bringt mich hierher" aus dem schwedisch-dänischen Musikfilm-Drama "Wie im Himmel". Der Chor setzte das Programm mit dem alten, von Dieter Müller neu bearbeiteten englischen Liebeslied "Scarborough Fair" fort. Eindrucksvoll gelang den Sängern die Interpretation von Paul Simons Oldie-Hit "Sound of silence", dem Schlusspunkt des englischsprachigen Teils der Serenade.Schwungvoll ging es weiter mit der Hirschauer Hausmusik und der Mariandl-Polka aus der Feder von Martha Pruys Vater, dem Oberpfälzer Volksmusik-Urgestein Michl Meißner. Danach entführte das Damen-Quartett mit dem von Richard Kurländer von der Fraunhofer Saitenmusik bearbeiteten Stück "Aus schwedischer Zeit" nach Skandinavien, ehe es seine Darbietungen mit dem besinnlichen "Für Josie" abschloss. Mit dem Lied "Aber die Musici bleibet bestehen" band Jana Müller das Publikum mit ein. So erklangen im Schlosshof die "Müller-Chöre". Gemeinsam wie im Kanon wurde das Volkslied begeistert gesungen.Für eine gelungene Abrundung der Serenade sorgte der Gemischte Chor mit dem Lied "Die Liebe ist der Welt geschenkt" und mit dem Stück "Das Wort heißt Frieden" von Manfred Bühler, mit dem der Chor im Hinblick auf die politische Situation in der Welt den Zuhörern aus dem Herzen sprach. Mit der von den Sängern begeisternd vorgetragener Beethoven-Komposition "Freude schöner Götterfunken" fand die Serenade einen imposanten Abschluss. Das Publikum quittierte die Darbietungen mit langanhaltendem Applaus.