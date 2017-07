Kultur Hirschau

31.07.2017

24

0 31.07.201724

In Hirschau gilt er als Inbegriff und Aushängeschild für echte Traditionspflege - der Heimat- und Trachtenverein. Nun feierten die Trachtler mit einem Fest im Biergarten des Josefshauses ihr 70-jähriges Bestehen - mit dabei der Patenverein D' Ehenbachtaler aus Schnaittenbach.

Wichtiger Bestandteil

Alle schwingen mit

Der Besuch des Buchbergfestes 1947 war für einige junge Männer der Anlass, am 20. September eine Plattlergruppe ins Leben zu rufen. Gründungsmitglieder waren (nach mündlicher Überlieferung): Alfons Birner, Wendelin Birner, Sepp Dolles, Emil Engelhardt, Hermine Siegert (Engelhardt), Frieda Staudigl (Duschner), Bert Forster, Max Häusler, Sepp Häusler, Ernst Kummer, Karl Mader, Lotte Meyer (Öhl), Berta Prößl (Mader), Fritz Streber, Hans Weich, Rosa Held (Kahrweg) und Schorsch Held. Ursprünglich führte der Verein die Bezeichnung Volkstrachtengruppe Enzian.Beim Jubiläumsgartenfest wollte Vorsitzender Michael Meier bewusst nicht genauer auf die Vereinsgeschichte eingehen. An seiner jungen Vorstandsmannschaft lasse sich erkennen, dass es den Vorgängern gut gelungen sei, Werte weiterzugeben, für die die Trachtler stehen. Viele von ihnen gehören dem Verein bereits von Kindesbeinen an,Die heute Verantwortlichen stünden vor der Frage, wie es in der modernen Welt gelingen kann, Tracht und Tradition für Kinder und Jugendliche interessant zu machen. Gerade in einer schnelllebigen Welt des Wandels , sei es wichtig, sich seiner Wurzeln zu besinnen. Er versicherte, dass er zusammen mit seinem Vorstandsteam mit viel Idealismus für die Trachtensache einstehen werde.2. Bürgermeister Josef Birner, selbst seit 45 Jahren Mitglied, überbrachte Glückwünsche der Stadt und wünschte den Trachtlern für die Zukunft alles Gute. Sein besonderer Dank galt den Gründungsmitgliedern und dem aktuellen Vorstand um Michael Meier. Die Heimat- und Volkstumspflege bezeichnete er als wichtigen Bestandteil der Stadt. Es sei wichtig, zu wissen, woher man komme.Auch der 2. Gauverbandsvorsitzende Alfred Kerschner würdigte das Engagement der Hirschauer. Ihr Verein zeichne sich durch eine vorbildliche Jugendarbeit aus und zähle zu den aktivsten im Gauverband.Gemeinsam mit Vorsitzendem Meier und dessen Stellvertreter Gaston Lottner nahmen die Ehrengäste die Würdigung der Gründungsmitglieder vor: Emil Engelhardt - heutiger Ehrenvorsitzender - und Max Häusler. Als Präsent gab es für beide Jubilare einen Wurstkorb. Das dritte noch lebende Gründungsmitglied, Hermine Engelhardt (damals Siegert), war aus gesundheitlichen Gründen verhindert.Für 50 Jahre Vereinstreue wurden der frühere Vorsitzende Edwin Steinl und Karl Merkl ausgezeichnet. Nicht dabei sein konnte der in Schottland lebende Josef Enderer. Maria Krös wurde für 20-jährige Vereinszugehörigkeit gedankt.Die folgenden Tanzvorführungen zu den Klängen der Zoigl Musi ließen die Trachtlerherzen höher schlagen. Ganz besonders galt dies für den Auftritt der Trachtenzwergerln. Herzig anzusehen, wie sie ihren Schimpftanz, den Hans Adam und den Hans bleib dou präsentierten.Die Jugend- und Erwachsenengruppe tanzte das Fensterl, den Woldjager, den Böhmerwald- und den Kaiserlandler. Vom Patenverein Ehenbachtaler wurden der Achtertanz, der Brucktaler, der Woaf, der Kikeriki und die Ennstaler Polka vorgeführt. Für alle Darbietungen gab es reichlich Beifall. Bei der abschließenden Sternpolka schwangen alle das Tanzbein, inklusive einiger Gäste.