16.11.2017

Träglhof/Hirschau. Wer seine Heimat durchstreift, stößt immer wieder auf schöne Details - zuweilen aber auch auf Rätsel. Eines davon findet sich im Weiler Träglhof bei Hirschau: Eine Heiligenfigur.

Sie lehnt an einem Ahornbaum. Ein Zweig ruht in den Armen des unbekannten Heiligen. Nach Angaben von Einheimischen wurde die Figur von Benno Strobl, einem Onkel des letzten Hofbesitzers Josef Strobl geschnitzt. Eingeschnitten ist die Jahreszahl 1959.Der jetzige Hofbesitzer glaubt in der fast lebensgroßen Figur den heiligen Josef zu erkennen. Es fehlen allerdings die typischen Attribute dieses Heiligen: Der Zimmermannswinkel und die Lilie als Zeichen der Reinheit. Vom Habitus her dürfte eher der heilige Franziskus dargestellt sein. Sollte ein Heimatfreund nähere Angaben liefern können, wären die Träglhofer und der Hirschauer Heimatpfleger Sepp Strobl, dessen Vorfahren aus dem Anwesen stammen, dankbar dafür.