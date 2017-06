Kultur Hirschau

13.06.2017

28

0 13.06.201728

Mit dem "Dousamma" am Himmelfahrtstag war Hirschau die Oberpfälzer Hauptstadt der Volksmusik. Von Freitag bis Sonntag, 21. Juli bis 6. August, folgt nun der nächste kulturelle Höhepunkt: Auf der Freilichtbühne im Schlosshof laufen zum siebten Mal die Hirschauer-Stückl-Festspiele mit dem Volksstück "Der Heldenstammtisch" von Werner Asam.

Zum Stückl In den Hauptrollen sind bekannte Gesichter zu sehen. Roland Fritsch spielt den Posthalter Ignaz Kaitmeier, Dieter Held den Bräu Wiggerl Wochinger, Erhard Ackermann den Bürgermeister Schorsch Lackner und Christian Gnan den Großbauern und Veteranenvorstand Josef Lindinger. Diese vier Helden feiern jedes Jahr den Tag, an dem sie vor 25 Jahre im Krieg gegen die Franzosen mit dem bayrischen Armeekorps unter General von der Tann Orleans erstürmt haben.



Bei ihren Stammtischgesprächen vergessen sie geflissentlich, dass sie eigentlich gar nicht in den Krieg ziehen wollten. Unverhofft taucht in der Stadt ein hübsches junges Moidl (Christina Wisneth) namens Isabella auf, Tochter der früheren Magd beim Bräu. Denkbar, dass einer der vier Helden ihr Vater ist. Davon will keiner von ihnen etwas wissen. Das ändert sich schlagartig, als bekannt wird, dass Isabell eine große Wiese erben soll, auf die jeder aus dem Heldenquartett schon lange scharf ist. Weil bei einem Verkauf der Wiese der leibliche Vater zustimmen muss, hat sie auf einmal vier davon. Prekär wird es für den Bräu, als sein Sohn Rudolf (Markus Dittrich) sich in das Mädchen verliebt. Verständlich, dass der Bräu eine Liaison zwischen den potenziellen Geschwistern verhindern muss.



Es geht hoch her: Bei einer Rauferei zerstreiten sich die Freunde. Da treten ihre Frauen auf den Plan. Kaitmeiers Haushälterin Aurelia (Kerstin Ackermann), Anneliese Wochinger (Saskia Krügelstein), Hedwig Lackner (Corinna Falk) und die Französin Julie Lindinger (Meike Birner) übernehmen das Regiment. (u)

(u) Der Autor ist bei der Premierenvorstellung am 21. Juli in Hirschau persönlich dabei. Dass es seit 2005 alle zwei Jahre "Stückl-Festspiele" gibt, ist dem Festspielverein mit seinem Vorsitzenden Hans Drexler zu verdanken. Nach "Die Erbschaft" (2005), "Die Steingutfabrik" (2007), "'s Braufieber" (2009), "Exerziert is glei" (2011), "Das Klosterkindl" (2013) und "Der Glockenkrieg" (2015) erwarten die Besucher heuer an neun Abenden allerhand Turbulenzen am "Heldenstammtisch".Wie in den Vorjahren werden auch diesmal nicht einfach angebliche oder tatsächliche Schelmenstreiche der Hirschauer aneinandergereiht. Insider werden das Stückl vom "Bürgermeister, der mit seiner Hose redet" oder von "der Fußverwechslung" wiederfinden. Auch die aktuellen Hirschauer Stückln vom neuen Markplatzbrunnen und vom Lalehaus sorgen bei den Akteuren für Aufregung und Verwirrung.Daran mangelt es im gesamten Schwank ohnehin nicht, bei dem dieses Mal Hans Drexler Regie führt. Unter seiner Leitung bereiten sich derzeit 43 Darsteller - 24 Männer und 17 Frauen - auf die Aufführungen vor. Auch beim Kulissenbau legt der Altbürgermeister seit geraumer Zeit kräftig Hand an, unterstützt von Lothar Fischer und vom Schnaittenbacher Künstler Jürgen Hartmann. Er betätigt sich als kreativer Kulissenmaler. Mit dabei ist auch eine Hühnerschar von Fritzi Dobmeyer. Mitglieder des Musikzugs und Georg Kustner mit seiner Diatonischen sorgen für die passende Musik.Premiere ist am Freitag, 21. Juli, um 20.30 Uhr im Schlosshof. Auch die weiteren Aufführungen, am 22. Juli (Samstag), 26. Juli (Mittwoch), 28. Juli (Freitag), 29. Juli (Samstag), 2. August (Mittwoch), 4. August (Freitag), 5. August (Samstag) und 6. August (Sonntag) beginnen jeweils um 20.30 Uhr (Einlass stets ab 18.30 Uhr).Eintrittskarten oder Gutscheine sind erhältlich im Reisebüro am Markt (Hauptstraße 50) oder online ( www.nt-ticket.de) oder in einer der vielen Vorverkaufsstellen. In den Reihen 1 bis 9 kosten die Karten im Vorverkauf 14 Euro, in den Reihen 10 bis 15 sind es 12 Euro. An der Abendkasse werden für die Karten 16/14 Euro verlangt.