Kultur Hirschau

08.05.2018

Natur blüht, verblüht. In ihren schönsten Momenten hält sie der Hobby-Fotograf Hans Meindl fest. In einer Ausstellung zeigt er den Kräutergarten als ein paradiesisches Kleinod.

Schnaittenbach. Jahr für Jahr lassen sich Hunderte Besucher faszinieren von der Pflanzen- und Blumenwelt des Schnaittenbacher Kräutergartens. Dem passionierten Hobby-Fotografen Hans Meindl hat es das Kleinod besonders angetan. Über 500 Bilder hat er dort bereits geschossen. 40 großformatige Aufnahmen sind derzeit in der Fotoausstellung "Schnaittenbacher Kräutergarten - Oase der Sinne" im Kulturstadel zu sehen.Dort gab es bei der Eröffnung durch Heinz Steinkohl, dem Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins und Ausstellungs-Initiator, keinen freien Platz mehr. Er bezeichnete Meindl als "Glücksfall für die Schnaittenbacher". Die Ausstellung zeige "einzigartige Bilder" beispielsweise von dem Seeigelkaktus. Um ihn zu fotografieren, habe sich Meindl sputen müssen, da der Kaktus nur einen Tag lang blüht.Im Namen der Stadt dankte stellvertretender Bürgermeister Uwe Bergmann dem Arbeitskreis für die Organisation der Ausstellung. Er sorge das ganze Jahr über für einen Veranstaltungsreigen in und um das Kulturzentrum. Das Verdienst des Obst- und Gartenbauverein-Teams um Willi Meier sei es, dass der Kräutergarten überregional als blühende Oase der Sinne und der Stille bekannt sei. Bergmann lobte Meindls Leidenschaft für die Fotografie. Seine Ausstellung ermögliche dem Publikum ganz andere Blickwinkel auf die Pflanzen.Der so Gelobte machte kein Hehl aus seinem Faible für das Fotografieren und seiner Liebe zum Kräutergarten. "Er ist das Blumenparadies der Oberpfalz, so wie die Insel Mainau als Blumenparadies Deutschlands gilt." Der Beweis seien Busse, die deshalb aus ganz Bayern nach Schnaittenbach kommen würden. Mit seiner Minox um den Hals schilderte er, dass er schon als Zwölfjähriger von seinem Vater die Begeisterung für das Fotografieren übernahm. Ihn reize zum einen die Freude an schönen Bildern, zum anderen "das Festhalten des schnell vergänglichen Augenblicks". Der Rektor a.D. zitierte Goethe, dessen Faust ebenfalls den Augenblick festhalten möchte, dafür sogar seine Seele opfern würde. Heute brauche man aufgrund der fotografischen Technik nicht mehr seine Seele opfern. Man drückt auf den Auslöser und der schnell vergängliche Augenblick wird eingefroren. Beifall erntete er für sein abgewandeltes Faust-Zitat: "Mag ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. So wird dich meine Canon jagen. Mephisto kann zum Teufel gehn!"Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt am Samstag, 12. Mai, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 13. Mai, von 14 bis 18 Uhr im Kulturstadel im Innenhof des neuen Rathauses geöffnet.