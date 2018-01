Kultur Hirschau

25.01.2018

Fünf Monate arbeiteten die Künstlerinnen Helene Fischer und Maria Piffl 1930 in der Hirschauer Steingutfabrik des Carstens-Konzerns. Dennoch war ihr Wirken so bedeutend, dass ihnen der Hamburger Kulturhistoriker Volker Zelinsky und der Festspielverein eine Sonder- ausstellung gewidmet haben.

Die Schau trägt den Titel "Vasenkunst". 90 Jahre nach ihrer Entstehung waren rund 150 von den beiden Österreicherinnen entworfene Exponate (Leihgaben verschiedener Sammler und Objekte aus dem Nachlass der Künstlerinnen) sowie der Überblick über ihr Lebenswerk drei Monate lang in der Alten Mälzerei zu sehen. Gut 400 Besucher aus Hirschau und der weiteren Umgebung konnten die Ausstellungs-Betreuer aus den Reihen des Festspielvereins während dieser Zeit an den Wochenenden begrüßen. Ein Großteil von ihnen vertiefte sein Wissen über Fischers und Piffls Schaffen auch durch den Kauf des begleitenden Katalogs.Zur Finissage am letzten Ausstellungstag war Zelinsky nochmals aus Hamburg angereist. Bei zwei Führungen erläuterte er den Besuchern noch einmal die Höhepunkte der Ausstellung und Besonderheiten des Schaffens der damals erst 22 Jahre alten Künstlerinnen. Ihresei damals in Deutschland einzigartig gewesen. Zusammengefasst könne man sagen, dass Fischer und Piffl die Abstraktion in die Oberpfalz gebracht haben. Das Besondere der Ausstellung sei nicht nur das ästhetisch hohe Niveau der Objekte einer kleinen Steingutfabrik, weitab von den Metropolen, gewesen, sondern auch die Tatsache, dass das gezeigte Sortiment von 45 Formen in nur fünf Monaten im zweiten Halbjahr 1930 entworfen worden war.In seinem Dank an den Festspielverein und dessen viele Helfern hob Zelinsky hervor, dass Hirschau der einzige Standort der zehn Keramikfabriken von Carstens sei, in dem seit mehr als zehn Jahren die Erinnerung an die Steingutfabrik durch immer neue Ausstellungen und Veröffentlichungen wachgehalten wird. Zu verdanken sei dies besonders dem kürzlich verstorbenen Sammler und Kulturdirektor a. D. Michael Popp. Er habe 2004 den Anstoß für die erste Ausstellung des Hirschauer Steinguts gegeben. Dank gebühre ebenso den wenigen engagierten Sammlern aus nah und fern und dem Festspielverein mit seinen Vorsitzenden Hans Drexler und Alfred Härtl. Auf deren nächstes Projekt dürfe man schon jetzt gespannt sein.Die Idee zum Fischer-Piffl-Projekt hatte Drexler 2016 während der Sonderausstellung Siegfried Möller. Zelinsky hat die Idee in die Tat umgesetzt. Drexler dämpfte aber Erwartungen, der Verein könne in naher Zukunft wieder eine solche Veranstaltung auf die Beine stellen: "Dazu sind wir nicht alle Jahre in der Lage."Davon unabhängig verfolge der Verein jedoch weiter das Ziel, ein Steingutmuseum einzurichten, um die Erinnerung an ein bedeutendes Kapitel Hirschauer Wirtschafts- und Kulturgeschichte lebendig zu halten.