Kultur Hirschau

09.01.2018

Es ist ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für die Besucher: Die Ehenfelder Chöre und Instrumentalisten geben ein Konzert in der Pfarrkirche St. Michael.

Ehenfeld. Die Mitwirkenden beschenkten ihre Zuhörer mit deutschen, spanischen und englischen Weihnachtslieder sowie Gospels und zeitgenössischen Stücken.Pfarrer Hans-Peter Bergmann begrüßte die Gäste im voll besetzten Gotteshaus mit Gedanken zur Weihnachtsgeschichte aus dem Markus-Evangelium. Zwischen den Beiträgen trug er Informationen und Gedanken zu den Stücken vor. Musikalisch eröffnet wurde das Konzert von Andreas Basler mit seiner Umsetzung von Felix Alexandre Guilmants Lied "Tochter Zion". Auch bei "River flows in you" und "Nun freut euch, ihr Christen" stellte er sein Können an Klavier und Orgel unter Beweis.Die Singgruppe ist eine Formation, die seit Jahren mit ihren modernen Liedern die unterschiedlichsten Veranstaltungen musikalisch gestaltet. Die Mitglieder trugen "In einer Höhle zu Bethlehem", "Mitten in der Nacht" und "Open the eyes of my heart" vor. Der Kirchenchor unter Leitung von Dorothea Meyer präsentierte ein spanisches Weihnachtslied. Es folgten "As we prepare to celebrate the birth of our Lord" und "Ehre und Preis sei Gott, dem Herren". Der Jugendchor, ebenfalls von Dorothea Meyer geleitet, sang die Stücke "Amen - see the baby", "This little light of mine" und "Yellow".Der Männerchor unter Leitung von Saskia Krügelstein bereicherte die Veranstaltung mit den Stücken "Des Herren Ankunft" aus dem Oratorium "Judas Makkabäus" von Georg Friedrich Händel, "Wenn ich ein Glöcklein wär", hier glänzten als Solisten Richard Falk und Georg Kustner, und "Sancta Maria". Nicole Allwang spielte, begleitet von Andreas Basler, auf der Trompete "Bist Du bei mir" von Johann Sebastian Bach. Lisa Schärtl, trug auf ihrer Querflöte, unterstützt von Elisabeth Falk, den "Kanon in D" von Johann Pachelbel vor.Abschluss und Höhepunkt der Veranstaltung war das von den Chören gemeinsam gesungene "Der Freundschaft Band" - ein Lied für Europa, ein Lied für die Welt - nach der Melodie von Edward Elgar und getextet von Brigitte und Gerhard Rabe. Darin heißt es: "Menschen der Erde, reicht euch die Hand". Langanhaltender Beifall war der Lohn für viele Stunden des Übens und der organisatorischen Vorbereitung. Einen Extra-Applaus bekam Dorothea Meyer als Hauptorganisatorin des Konzerts und in Ehenfeld treibende Kraft in Sachen Musik.