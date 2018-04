Kultur Hirschau

10.04.2018

24

10.04.2018

Der Musikzug Hirschau hat für sein Konzert nicht zufällig das Motto "Aufbruch in eine neue Zeit" gewählt. Denn am Dirigentenpult steht erstmals der 20-jährige Wolfgang Vögele. Seine Premiere entpuppt sich als Start in eine gute Zeit.

Dass sich Wolfgang Vögele und sein 47-köpfiges Ensemble vorgenommen hatten, den über 400 Besuchern in der ausverkauften Schulturnhalle anspruchsvolle konzertante Blasmusik zu bieten, ließ schon das Eröffnungsstück erahnen - Ludwig van Beethovens zu Goethes Drama Egmont komponierte Ouvertüre. Der düster in f-moll beginnende Trauermarsch entwickelte sich temperamentvoll zur Siegeshymne. Freiheit und Liebe waren zentrale Themen des Films Braveheart. Die Melodie des Hauptthemas "A Gift of a Thistle" geriet dem Orchester zum Ohrenschmaus.Zwischen den Stücken plauderte Moderator Werner Schulz aus dem Orchester-Nähkästchen. Er berichtete augenzwinkernd von den Problemen des Klarinetten-Registers, sich vom Dirigat der Linkshänderin Annette Pruy-Semsch auf das des Rechtshänders Wolfgang Vögele umzustellen. Zum Trost sei aus Flötenkreisen zu hören, dass Tuba-Freak Vögele Misstöne des tiefen Blechs viel sensibler wahrnehme als solche der hellen Klarinetten.Mit der dynamischen Appermont-Komposition Absalon, einem Werk mit gewagten Tempo- und Taktwechseln, machte sich das Orchester vom mysteriösen Beginn bis zum fulminanten Abschluss zu neuen Ufern der symphonischen Blasmusik auf. Kein Konzert ohne Polka: Der Musikzug ließ die Herzen der Besucher mit Guido Henns "Am Puls der Zeit" höher schlagen. Dann gab es mit "Fate of the Gods" ein von Steven Reineke für ein großes symphonisches Blasorchester komponiertes Werk.Sophia Hofmann bewies nach der Pause, dass sie nicht nur eine Top-Trompeterin ist, sondern als Leiterin des Jugendorchesters und der Bläserklasse vorzügliche Arbeit leistet. Ihr Nachwuchs-Ensemble erntete für seine Darbietungen tosenden Beifall. Von Janick Meier angekündigt, rockten die Hofmann-Schützlinge die Halle mit dem Walk-the-Moon-Hit "Shut up and dance". Beim Anna-Kendrick-Hit Cups reichten die traditionellen Blasorchester-Instrumente nicht aus. Dazu wurden verschieden klingende Kunststoffröhren gebraucht und natürlich Cups - also Tassen. Jonas Fink und Johannes Riß, sonst am Schlagzeug tätig, boten eine Glanzleistung an Konzentration und Taktgefühl. Der Nachwuchs kam um eine Zugabe nicht umhin: "Ein Hoch auf uns" von Andreas Bourani.Wolfgang Vögele und sein Orchester starteten mit einem Ausflug in die Bigband-Musik in die zweite Konzerthälfte. Nach dem pompösen "Sonnenaufgang" aus "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss war mit Duke Ellingtons "I don't mean a thing" Swing Trumpf in der Halle. Zusammen träumen und fantasieren konnten Musiker und Publikum zu Jacob de Haans "La Storia". Dann folgte Marschmusik. Zum Deutschmeister-Regimentsmarsch klatschten die Besucher nicht nur, sondern sangen beim Refrain kräftig mit. Offiziell beendet wurde das Konzert mit "Stål Himmel" von Alan Fernie.Nicht enden wollende Zugabe-Rufe rangen dem Orchester zunächst den Queen-Song "The great Pretender" ab. Den Gesangspart von Frontsänger Freddie Mercury übernahm Vorsitzender Maximilian Stein mit einem Trompetensolo. Den endgültigen Schlusspunkt setzte der Musikzug mit dem Steigermarsch "Glück auf". Bürgermeister Hermann Falk gratulierte Wolfgang Vögele und Sophia Hofmann mit ihren Orchestern zu dem gelungenen Konzertabend. Er sei wieder ein Glanzlicht im Kulturleben Hirschaus gewesen. Der Musikzug sei ein unverzichtbarer Kulturträger der Stadt und erfülle auch eine wichtige soziale Aufgabe.