Kultur Hirschau

23.10.2017

23.10.2017

Historische Vorträge sollen ja bisweilen sehr trocken und langatmig sein. Anders sieht dies bei Stadtheimatpfleger Sepp Strobl aus. Wer mit ihm eine Zeitreise durch Hirschaus Geschichte unternimmt, dem sind kurzweilige Stunden gewiss.

Gebäude abgerissen

Eine Faschingshochburg

Ein Paradebeispiel dafür war der bebilderte Rückblick ins Hirschau der 1950er- und 1960er-Jahre, zu dem der Wanderverein in das Conrad-Sportstüberl eingeladen hatte. Zur Freude des Vorsitzenden Felix Fischer interessierten sich nicht nur Mitglieder für die Veranstaltung, so dass das Lokal gut besetzt war.Zum Einstieg gab es bewegte Bilder, nämlich den Ufa-Wochenschaufilm "Skilauf auf Sand" aus dem Jahr 1959, einer Zeit, als der Monte Kaolino noch als frei stehender Sandkegel aus der Landschaft ragte. In Fotos stellte Strobl nicht nur allseits bekannte Persönlichkeiten wie die Bürgermeister Georg Lederer und Willi Bösl oder AKW-Direktor Wolfgang Droßbach vor. Da gab es die Luber-Hebamm' auf dem Motorradl genauso zu sehen wie den Straßenkehrer Graf-Schnurrer bei der Arbeit oder den Birner-Schmied am Amboss.Wie sehr sich Hirschau in den vergangenen 50, 60 Jahren verändert hat, zeigten Aufnahmen von der Josef-, Walk- oder Burgstraße, die damals noch mit Schlaglöchern übersäte oder sogar unbefestigte Wege waren. Die Innenstadt sah völlig anderes als heute. Große, das Stadtbild prägende Gebäude wie das an den Westgiebel des Rathauses angebaute Gesellschafts-Brauhaus, das Knabenschulhaus nördlich der Stadtpfarrkirche oder auch die Spitalhäuser südlich der Kirche existieren schon lange nicht mehr. Die Engstelle zwischen ihnen und dem Gasthof Gambrinus ist ebenso beseitigt wie die am südlichen Stadttor beim "Fischerhatl" und am östlichen Tor beim "Hanswolfen". Notwendig waren diese Maßnahmen schon deshalb, weil die Bundesstraße 14 und die Staatsstraße 2238 noch durch die Innenstadt liefen.Während die älteren Besucher sich an die sogenannte gute, alte Zeit erinnert fühlten und dies in Kommentaren auch kundtaten, war für die jüngeren oder zugezogenen vieles neu. Dazu gehörte auch, dass Hirschau bis in den 1950er-Jahren eine Faschingshochburg war. Bälle im Löwenbräusaal, dem späteren Josefshaus, waren genauso üblich wie Faschingsumzüge. Als letztes Prinzenpaar regierten 1954 Paul Zinner und Anni Uschold (spätere Ehefrau).Für die Wanderfreunde hatte Strobl noch ein Extra-Nostalgie-Zuckerl mitgebracht - Fotos aus den Anfangsjahren des im Januar 1971 gegründeten Vereins. Die Aufnahmen erinnerten an die beiden Gründungsvorsitzenden Hans Gres und Hans Niebler, an das Engagement des Vereins um die Markierung der Wanderwege rund um Hirschau und an die Volkswandertage in der Kaolinstadt.