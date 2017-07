Schneewittchen und die sieben Zwerge: "So macht Englisch einfach Spaß!"

Kultur Hirschau

31.07.2017

31.07.2017

"Mirror, mirror on the wall, who is the fairest one of all?" Wer nur etwas Englisch versteht, der weiß sofort: Es geht um Schneewittchen - um "Snow white". Die Dritt- bis Sechstklässler der Grund- und Mittelschule Hirschau und Grundschule Ehenfeld erlebten das Grimm'sche Märchen nun in "a joyful English Lesson". Beschert wurde sie von Schauspieler Reiner Anding vom "Grain of Sand Theatre" (Berlin). "Mir liegt am Herzen den Schülern zu zeigen, wie viel Englisch sie schon können und nicht, wie viel Englisch ich kann" ist einer seiner Grundsätze. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen Theater sowie Englisch als Fremdsprache näherzubringen. Spaß hatten die Kinder gut 45 Minuten lang mit "Snow white and the seven Dwarvs", denn Anding präsentierte Schneewittchen und die sieben Zwerge komplett in Englisch. Er stellte alle Handelnden selber dar. Allerdings forderten schon die Figuren ein Lachen heraus. Nur Schneewittchen und der Prinz waren marionettenähnlich, die böse Königin wurde durch eine alte Kaffeekanne, an old coffee pot, dargestellt. Der Jäger, Master Huntsman, war ein blankgeschliffenes Messer und die Zwerge waren sieben sehr lebendige Zipfelmützen . Kein Wunder, dass das Publikum der Aufforderung folgte "keep your eyes open" und die Augen offen hielt. Am Ende stand der Bühnenakteur bereitwillig für Fragen zur Verfügung. Übereinstimmendes Fazit von Kindern und Lehrkräften: "So macht Englisch einfach Spaß!" Bild: u