Kultur Hirschau

19.07.2017

Hirschau stehen turbulente Tage bevor. Am Freitag ist Premiere für die Festspiele im Schlosshof. Bei den Proben hatten die Akteure mit diversen Aussetzern zu kämpfen. Zwei Darsteller mussten besonders viele Federn lassen.

Fritzi Dobmeyer ist ein ebenso junger wie begeisterter Geflügelzüchter. Seinem Hahn Wastl und seinen Hennen Isabel und Berta sollte eine für ein Federvieh seltene Ehre zuteilwerden. Sie sollten beim Stückl-Festspiel "Der Heldenstammtisch" mitwirken. Wastl und Isabel ist das aber nicht mehr vergönnt.Ein junger, verspielter Nachbarshund, der es sich zum Hobby gemacht hatte, mit den Hühnern zu spielen, war ausgebüxt und schleppte die beiden, ohne sie zu beißen, durch die Siedlung. Einmal überstanden Wastl und Isabel die Tour. Die zweite innerhalb von drei Tagen war dann aber zu viel für sie. Der Festspielhahn und die Festspielhenne verstarben an Herzversagen. Für Wastl und Isabel hatte ihr Ableben auch etwas Gutes. Ihnen blieb der Probenstress erspart. Seit dem 19. Mai prasselten auf die Mitwirkenden die Anweisungen des Regie-Duos Hans Drexler und Verena Bauer ein. Drexler berichtet begeistert: "Der Probenfleiß war sehr gut. Die Damen hielten sogar ohne unser Zutun Zusatzproben ab."Der Altbürgermeister schmunzelt bei der Frage, ob ihn nicht die Bürgermeister-Rolle gereizt hätte: "Den Bürgermeister ,neu' brauche ich nicht. Bühnenbau, Organisation und Mitspielen ist sowieso zu viel." Im Stück mimt Hati Ackermann den "etwas beschränkten" Gemeindechef Lackner und nimmt sich selber auf den Arm: "Da brauch ich mich wenigstens nicht so zu verstellen." "Mir wird in den rechten Fuß geschossen. Ich bin aber mit dem linken Fuß gehumpelt", erzählt er von den Proben.Seiner (echten) Frau Kerstin (Aurelia) haften zwei Missgeschicke im Gedächtnis: "Ich muss mal vom Baum fallen. Da habe ich mir ein paar blaue Flecken eingehandelt, bis ich die richtige Landung heraußen hatte." Christina Wisneth (Isabella) erinnert sich, dass sie bei der Umarmungsszene mit zu viel Schwung auf ihren Rudi (Markus Dittrich) losgestürmt ist und ihn fast komplett umgerannt hätte. "Der Tisch hat uns zum Glück noch gebremst."Bedeckt hält sich das "hübsche Moidl" auf die Frage, welchen der vier Helden sie am liebsten als Vater hätte: "Das bleibt mein Geheimnis. Obwohl ich insgeheim einen Favoriten habe." Alles andere als ein Problem hat Kerstin Ackermann mit dem Küssen ihres Bühnenpartners. Sie freut sich: "Jetzt wurde sogar eine Szene so geändert, dass ich einen Kuss krieg. Wäre ja langweilig, wenn das mit meinem eigenen Mann wäre." Dieter Held (Bräu) machte aus dem "Haubentaucher" immer wieder einen "Taubenhaucher" und Christian Gnan (Lindinger) aus dem "Leibregiment" ein "Leibgericht". Hati Ackermann verwechselte anfangs ständig, wann er "Kofirmation" oder "Konversation" sagen sollte. Nicht leicht über die Lippen gegangen ist ihm der Dialog mit seiner Frau Julie (Meike Birner). "Der war auf Französisch." Mit dem diesem Akzent kämpft Meike Birner, die nie Französisch gelernt hat, durchgehend: "Man rutscht ziemlich leicht in einen russischen Akzent ab." Alfred Härtl und Sepp Strobl, die Tontechniker, plagen noch andere Sorgen. Die alten Hasen sprechen alle laut, die Frischlinge sind sehr zurückhaltend.Auf die Frage, ob es eine Textstelle gibt, die er sich nicht merken konnte, reagiert Roland Fritsch augenzwinkernd: "Ja - alle von Szene 1 bis Szene 21!" So viele hat der "Heldenstammtisch". Premiere ist am Freitag, 21. Juli, um 20.30 Uhr. Danach gibt es noch acht weitere Aufführungen. Eintrittskartten sind unter www.nt-ticket.de erhältlich.