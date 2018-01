Kultur Hirschau

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist Hirschau seit kurzem um einen Verein ärmer: Der Wenzelkreis ist Vergangenheit. Schweren Herzens beschließen die Mitglieder die Auflösung. Ihr Vereinsvermögen verteilen sie auf die Caritas-Sozialstation, den Förderkreis Altenhilfe und die Helfer vor Ort.

Böhmischer Freitag

Brauchtum verschrieben

Den Wenzel ausgerufen Die Hirschauer Kirwa, die in den 1960er-Jahren in Vergessenheit geraten war, wurde 1975 durch Hans Gschrei wiederbelebt und ab 1980 in enger Zusammenarbeit mit dem Wenzelkreis veranstaltet.



Am Kirwa-Montag wurden Hirschauer Begebenheiten und Persönlichkeiten beim Aussingen durch die "Feieraumdmuse" pointenreich derbleckt. Dabei wurde auch der Wenzel ausgerufen, insgesamt 13. Mal. Als erstes Hirschauer Original wurde diese Ehre im Jahr 1981 Georg Wittmann (dem Zöiglbinna) zuteil. Ihm folgten Benno Bauer, Josef Lindner, Alfons Schwinger, Sebastian Anton Fink, Helmut Rösch und Hans Weich. 1988 gab es mit Regina Rösch die erste Wenzelin.



Ihr folgten Hans Niebler, Walter Widder, Luitpold Meier, Sepp Müller Anderl und als zweite und letzte Wenzelin Marianne Mendl. 1995 stellte man das Wenzel-Ausrufen ein und zog sich aus der Kirwa-Organisation zurück. (u)

Zwei Gründe waren ausschlaggebend für diesen Schritt. Für den seit 1993 amtierenden Vorsitzenden Hans Maier, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, fand sich kein Nachfolger. Generell führte die Altersstruktur der Mitglieder dazu, dass die Vereinsaktivitäten erlahmten.Offiziell gegründet wurde der Wenzelkreis 1989 beim Gschrei (Gasthof Weich). Die Eintragung ins Vereinsregister erfolgte 1989. Die Anfänge sind jedoch bereits 1960/61 zu suchen. Damals gründeten sieben junge Hirschauer, darunter der "rasende Reporter" Sepp Müller Anderl und der heutige Stadtheimatpfleger Sepp Strobl, in einer Hinterhofscheune des Anwesens Popp im Schein einer Petroleumlampe den Wenzelkreis. Im Garten enthüllten sie den heute noch dort stehenden Wenzelstein, den sie angeblich am Wenzelsberg ausgegraben hatten. Zur Aufgabe machte sich die Gruppe die Pflege der Hirschauer Geschichte um König Wenzel. Dieser und sein Vater Kaiser Karl IV. nehmen wichtige Rollen in der Stadtgeschichte ein. Man wollte Wenzel einen gebührenden Platz einräumen. Die Initiative versandete aber bald.1978 lebte der Gedanke wieder auf. Initiator war erneut der Müller Anderl. Der Schwerpunkt verlagerte sich auf die Heimat- und Brauchtumspflege, vor allem die Pflege der Volksmusik. Mit dem Böhmischen Freitag schuf man eine neue Art heimatlichen Brauchtums, war Mitveranstalter der Hirschauer Kirwa.Namentlich festgehalten wurde der lose Heimatfreundeskreis erstmals im Protokoll einer Versammlung vom 28. September 1982 beim Gschrei. Vorstandssprecher war Rektor a. D. Wenzel Mrasek. Von da an traf man sich zweimal im Jahr zu einer Versammlung: am 12. März, dem Namenstag des heiligen Wenzel, und am 28. September, dem Todestag von Papst Gregor I., dem Namensgeber des Gregorezugs. Die Wiederbelebung dieses seit 1586 in Hirschau nachweisbaren Brauches war der Grund für die Zusammenkunft. Bis 1971 wurde der Gregorezug von den Buben des letzten Schülerjahrgangs durchgeführt. Hans Dorfner und Martin Meier gelang 1983 die Renaissance. 1988 übernahm Werner Pichl die Betreuung. 1995 verschwand der Brauch mangels Interesse der Schuljugend in der Versenkung.1987 übernahm Martin Meier den Wenzel-Vorsitz. Ihm folgte 1989 Werner Pichl. Da die Mitgliederzahl auf 22 Personen angewachsen war, entschloss man sich zur Gründung eines ordentlichen Vereins. Dieser Schritt erfolgte 1989 beim Gschrei. An der Versammlung nahmen Sepp Müller Anderl, Sepp Strobl, Hans Weich senior und junior, Franz Daller, Hans Dorfner, Gerald Pichl, Sebastian Anton Fink, Regina Rösch und Werner Pichl teil. Letzterer wurde zum Vorsitzenden gewählt, zu Stellvertretern Sepp Strobl und Hans Dorfner, zum Heimat- und Kulturwart Sepp Müller Anderl. Nach der Eintragung ins Vereinsregister schloss sich die Gruppierung 1989 dem Oberpfälzer Waldverein an. 1993 übernahm Hans Maier den Vorsitz, den er bis zur Auflösung innehatte. Während seiner Amtszeit wurde den Mitgliedern regelmäßig ein interessantes Programm mit Brauchtumsveranstaltungen, Festen und Ausflugsfahrten geboten.Die Teilnehmerzahlen wurden jedoch immer spärlicher. So sagte der Wenzelkreis, den Bürgermeister Hermann Falk beim 25-Jährigen noch als "sehr wichtigen Kulturträger in und für die Stadt" bezeichnet hatte, ganz leise Servus. So manchem Hirschauer wird er sicher fehlen - allen voran der Wenzelin Marianne Mendl.