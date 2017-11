Kultur Hirschau

02.11.2017

Feiert man im Iran eine Hochzeit, kommt als Festessen in den meisten Fällen Juje-kabab auf den Tisch. Die Eltern und Erzieherinnen des Marien-Kindergartens mussten nicht extra nach Teheran reisen, um das Nationalgericht zu kosten.

Elternbeirat Vorsitzende: Michaela Hofmann Stellvertreterin: Vanessa Kreuzer



Schriftführerin: Ivonne Rauscher (u)

Es reichte der Besuch des Kennenlern-Elternabends im Haus des Kindes. Dort wartete Victoria Rasoulkhani mit dem populären Hähnchengericht und weiteren Köstlichkeiten der persischen Küche auf.Fünf Nationalitäten sind unter den 40 Kindergarten- und Schulkindern vertreten, die in St. Marien betreut werden. Deutschland, Russland, Rumänien, Polen und eben Iran heißen die Herkunftsländer der Mädchen und Buben. Davon inspiriert, laden Einrichtungsleiterin Christa Bauer und ihr Team seit 2013 zu Beginn des Schul- und Kindergartenjahres die Eltern zu einem Länderabend ein. Das Erfolgsrezept: miteinander kochen, miteinander essen, dabei viel miteinander plaudern und über das jeweilige Land erfahren.Nach Bayern, der Ukraine, der Türkei und den USA entschied man sich heuer für den Iran als Kennenlern-Land. Möglich machte dies die Bereitschaft von Victoria Rasoulkhani, deren Sohn zur Schulkindgruppe gehört, ihre Heimat und speziell deren Küche vorzustellen. Sie erwartete die Besucher in landestypischer Kleidung samt Schmuck in der Kita-Küche. Ihre Schilderungen über das Land, seine geographische Lage, Klima, Staatsform, Bevölkerung, Kultur und Geschichte erinnerten an Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht. Um die Einblicke zu vertiefen, hatte sie Fotoalben mitgebracht.Für die Zubereitung des Abendessens hatte die Chef-Köchin nicht nur Hähnchen und Reis eingekauft, sondern weitere Speisen mitgebracht, die sie bereits daheim vorbereitet hatte. Manche Zutat hatte sie direkt aus dem Iran bezogen. Während die einen das Obst wuschen, schnitten andere Tomaten, Zwiebeln und Gurken für den Salad Shirazi. Andere kochten Reis, legten die marinierten Hähnchenschenkel in den Ofen oder bereiteten Omeletts vor. Währenddessen berichtete Victoria Rasoulkhani Interessantes über die Essens- und Tischgewohnheiten. So komme im Iran ein Menü gleich komplett auf den Tisch. Während des Essens unterhalte man sich kaum. Damit beginne man nach der Hauptmahlzeit bei Tee, Süßigkeiten, Obst und Knabbereien. Früher sei man zum Essen immer auf dem Boden gesessen.Rund eineinhalb Stunden dauerte es, bis die Teilnehmer an der dekorierten Tafel Platz nehmen und die Hauptmahlzeit genießen konnte: die Juje-kabab-Hähnchen, das Reisgericht Sereschk Polo, den Salad Shirazi, mit Spinat und Knoblauch oder getrockneter Minze und Gurke angemachte Joghurts, Oliven, eingelegtes Gemüse, Granatapfelkerne und anderes mehr.Das Essen geriet für alle zu einem völlig neuen Geschmackserlebnis, von dem keiner enttäuscht war. Nach dem Hauptgang genossen alle zum schwarzen Tee in gemütlicher Runde Datteln, Feigen, Mandarinen, Weintrauben, Gurken, Pistazien, Mandeln und Sonnenblumenkerne.