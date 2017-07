Kultur Hirschau

17.07.2017

17.07.2017

Hirschau hat Großes vor. So groß, dass die alte Freilichtbühne nicht lang genug war für den Heldenstammtisch. Der gleichnamige Schwank hat am Freitag, 21. Juli, um 20.30 Uhr Premiere. Bei den "7. Hirschauer Stückl"-Festspielen.

Vorverkauf Das Zuschauerinteresse am Hirschauer Heldenstammtisch ist groß. "Der Vorverkauf läuft gut", berichtet der stellvertretende Festspielvereins-Vorsitzende Alfred Härtl. Außer der Premiere am Freitag, 21. Juli, gibt es noch weitere acht Aufführungen: am 22. Juli (Samstag), 26. Juli (Mittwoch), 28. Juli (Freitag), 29. Juli (Samstag), 2. August (Mittwoch), 4. August (Freitag), 5. August (Samstag) und 6. August (Sonntag), jeweils um 20.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Eintrittskarten/Gutscheine sind erhältlich im Reisebüro am Markt, Hauptstraße 50, im Internet (www.nt-ticket.de) sowie an vielen Vorverkaufsstellen in der Region. In den Reihen 1 bis 9 kosten die Karten im Vorverkauf 14 Euro, in den Reihen 10 bis 15 sind es 12 Euro. An der Abendkasse werden 16 beziehungsweise 14 Euro verlangt. (u)

Neue Kulissen, neue Uniformen Die Freizeitstunden, die Jürgen Hartmann und Hans Drexler für den Bühnen- und Kulissenbau geopfert haben, haben die beiden nicht gezählt. Das gilt auch für die Schneider- und Näherinnen Ingrid Dobat und Elisabeth Ernstberger. Der Festspielverein hat inzwischen einen großen Fundus an Biedermeierkostümen. Bei manchen waren kleine Ausbesserungen notwendig. Neu schneidern mussten die Damen Uniformen für die französischen Soldaten. Nachdem dank Frisörmeisterin Birgit Breunig die Darsteller auch mit den richtigen Perücken ausgestattet sind, liegt es nun an der Schauspielertruppe, die Festspiele wieder zu einem Erfolg werden zu lassen. (u)

250 Meter Latten, 70 Meter Balken und 65 Quadratmeter Sperrholzplatten sind im Schlosshof verbaut worden: Um das Geschehen optimal in Szene zu setzen, hatten Regisseur Hans Drexler und Künstler Jürgen Hartmann, unterstützt von Lothar Fischer, aufwendige Bühnenbauarbeiten zu bewältigen."Wir mussten die Bühne um sechs Meter vergrößern, um alle notwendigen Kulissenelemente unterzubringen", erklärt Hans Drexler. 26 Meter ist sie jetzt lang. 43 Darsteller proben hier derzeit noch allabendlich unter den kritischen Augen des Regie-Duos Hans Drexler und Verena Bauer.Schon im März begann der Bau der Bühnenelemente und von sieben Kulissenteilen, einige mit Außen- und Innenansicht. Die Bastelarbeiten erledigte vorwiegend Hans Drexler, das Bemalen war Sache von Künstler Jürgen Hartmann. Er ist beim "Heldenstammtisch" auch schauspielerisch als Soldat im Einsatz. Mit einem Augenzwinkern stellten beide ihren verschiebbaren Wunderbaum vor, an dem Äpfel und Birnen wachsen.Da in den "Heldenstammtisch" wie bei allen vorausgehenden Festspielen sowohl überlieferte als auch neue Hirschauer Stückln eingearbeitet sind, mussten wegen der aktuellen Diskussion um den Brunnen von diesem zwei Modelle gefertigt werden.