Kultur Hirschau

15.10.2017

Dass die Tradition fortgesetzt wird, ist dem erneuten Engagement von Gewerbeverband und Heimat- und Trachtenverein mit ihren Vorsitzenden Alfred Härtl bzw. Michael Meier zu verdanken. Den Grund dafür nannte Härtl beim Abschlussabend 2016 im Schlosshof - es ist die ungebrochene Resonanz. Im Vorjahr kamen 3000 Besucher, seit der Einführung waren es etwa 40 000. Seit dem Auftakt am 1. Dezember 2001 hat Härtl kein einziges Fensterlöffnen versäumt. Abend für Abend hat er dafür gesorgt, dass die Technik funktioniert, zudem alle Jahre die Werbeflyer gestaltet und finanziert. Beides macht er auch heuer.Damit diese Abende stattfinden können, braucht es Geschäftsleute, die bereit sind, ihre Schaufenster vorweihnachtlich zu dekorieren und als Adventstürchen zu verhüllen. Zum anderen sind Musik- und Gesangsgruppen oder Solisten nötig für das Rahmenprogramm. Nicht zu vergessen die Helfer, die die Gäste kulinarisch versorgen. Um diese Vorbereitungen kümmert sich erneut der Heimat- und Trachtenverein mit Michael Meier: Die Schaufenstersuche ist so gut wie abgeschlossen. Auch das Beiprogramm steht weitgehend. Die Trachtler bewirten mit heißen nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken, die Metzgerei Sommerer versorgt mit Bratwürsten. An den Fensterl-Öffnungszeiten ändert sich nichts. Montag bis Freitag um 18.15, samstags und sonntags um 17 Uhr. Den Abschluss bestreitet wiederum die Kolping-Theaterspielgruppe am Samstag, 23. Dezember, im Schlosshof mit der Herbergssuche. Wie gehabt, steht täglich eine Spendenbox parat.Sollte jemand ein Fensterl gestalten, beim Beiprogramm mitwirken oder den Trachtlern beim Bewirten helfen wollen, kann er Kontakt über info@trachtenverein-hirschau.de oder mit jedem Vorstandsmitglied aufnehmen.