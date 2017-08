Kultur Hirschau

Eine interessante Bilderausstellung ist bis Ende September im Erdgeschoss des BRK-Seniorenheims St. Barbara zu sehen. Schöpfer der Kunstwerke, die Motive aus Hirschau und aus dem Landkreis, aber auch Stillleben zeigen, ist Walter Widder.

Der 74-Jährige ist ein gelernter Dekorationsmaler. Seine Liebe, künstlerisch tätig zu werden, wurde ihm vor sieben Jahren bewusst. Eine schwere Erkrankung fesselte ihn damals an den Rollstuhl. "Mit dem Bildermalen habe ich schon im Krankenhaus in Amberg begonnen, dann auf der Reha in Nittenau weiter gemacht. Dort habe ich mindestens 60 Bilder gemalt und verschenkt. Das Malen war und ist direkt eine Therapie für mich", erzählt Widder. Viele Motive kreiert er aus dem Stegreif, für andere dienen etwa Postkarten als Vorlage. Am Anfang verwendete er Kreidestifte, seit geraumer Zeit Ölmalstifte. Sie waren ein Geburtstagsgeschenk der Kolping-Theatergruppe, der er 52 Jahre angehörte und die er 15 Jahre als Regisseur leitete.Inzwischen ist Walter Widder gesundheitlich wieder auf dem Damm. Dies ändert aber nichts daran, dass er sich weiterhin der Malerei widmet. Die im Seniorenheim ausgestellten Bilder können für zehn Euro pro Stück erworben werden. Widder ist als Gründer des Jura-Gartenfestes für seine soziale Einstellung bekannt. Darum ist es für ihn selbstverständlich, dass acht Euro von jedem verkauften Bild beim Seniorenheim St. Barbara verbleiben.