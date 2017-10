Kultur Hirschau

02.10.2017

Der Musikzug der Stadt Hirschau wurde schnell fündig bei der Suche nach einem neuen Dirigenten für sein Orchester. Der 20-jährige Wolfgang Vögele aus Laaber tritt die Nachfolge von Annette Pruy-Semsch an.

Pruy-Semsch musste im Sommer ihren Dirigentenposten nach 13 Jahren wegen ihres beruflichen Wechsels als Schulpsychologin nach Miltenberg aufgeben.Mit der Verpflichtung von Wolfgang Vögele bleibt der Musikzug mit seinem Vorsitzenden Maximilian Stein der Linie treu, bei der musikalischen Orchesterleitung auf junge Kräfte zu setzen. Ex-Dirigent Anton Lottner war 22 Jahre alt, als er 1988 mit der Aufgabe betraut wurde. Annette Pruy-Semsch übernahm als 21-Jährige den Dirigentenstab. Beide enttäuschten trotz ihrer Jugend die in sie gesetzten Erwartungen nicht, sondern leisteten ausgezeichnete Arbeit, lautete das Resümee. Wenn der Musikzug weit über die Stadtgrenzen hinaus als kulturelles Aushängeschild Hirschaus gelte und bei Wertungsspielen in der Oberstufe herausragende Erfolge erzielt habe, sei das maßgeblich Anton Lottner und Annette Pruy-Semsch zu verdanken.Wolfgang Vögele tritt also in große Fußstapfen. Seine Feuertaufe hat er bereits hinter sich und mit Bravour bestanden. Nach zwei Probenabenden schwang er beim Auftritt des Orchesters bei der Amberger Luftklangmeile erstmals den Dirigentenstab. Vögele wurde 1997 in Regensburg geboren. Schon zur Grundschulzeit genoss er musikalische Früherziehung und ersten Unterricht an der Tuba. 2015 gehörte zu seinem Abitur die praktische Prüfung im Hauptfach Tuba. Im gleichen Jahr absolvierte er das D 3-Abzeichen mit ausgezeichnetem Erfolg und wurde Bezirks- und Verbandssieger beim Solo-Duo-Wettbewerb in Sulzbach-Rosenberg und Bad Königshofen. 2017 schloss er sein Studium an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg im Hauptfach Tuba als staatlich geprüfter Ensembleleiter ab.Von 2015 bis 2017 nahm er am Dirigentenkurs des Nordbayerischen Musikbunds teil, den er als staatlich anerkannter Dirigent für Blasorchester abschloss. Darüber hinaus besuchte er eine Reihe von Meisterkursen, wirkte bei der NBMB-Big-Band des Bezirks Oberpfalz, beim Projektorchester WiBraPhon sowie den Bezirksorchestern der Oberpfalz und Mittelfrankens mit. Wolfgang Vögele ist bei verschiedenen Musikvereinen in der Region als Ausbilder tätig und absolviert 2017/18 das pädagogische Aufbaujahr an der Berufsfachschule für Musik. Sein Augenmerk und das seiner Orchestermitglieder ist ganz besonders auf die Vorbereitung des Osterkonzerts 2018 gerichtet, des alljährlichen musikalischen Höhepunkts beim Musikzug.Vakant war seit Schuljahresbeginn auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, das Michael Meindl wegen seiner Versetzung an die Mittelschule in Pfaffenhofen an der Ilm aufgeben musste. Bis zu den Vorstandswahlen bei der Jahreshauptversammlung übernimmt der 30-jährige Thomas Stark kommissarisch die Stellvertreterposition. Stark gehört dem Musikzug seit 1988 als aktives Mitglied an und spielt im Tenorhornregister des Orchesters.