Politik Hirschau

08.06.2017

08.06.2017

Um den zweiten Bauabschnitt zur Pflasterung der Hauptwege zu besprechen, traf sich der Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik des Stadtrats unter Leitung von Bürgermeister Hermann Falk im Hirschauer Friedhof.

Letztlich wurde einstimmig beschlossen, noch in diesem Jahr den Weg von der Friedhofskirche nach Osten über das Kreuz hinaus bis nah an die Friedhofsmauer zu realisieren. Weiter soll der Weg vom Kreuz nach Norden bis zum Anschluss an den bereits fertiggestellten Abschnitt im mittleren Friedhof gebaut werden. Als dritter Abschnitt für heuer ist das Wegstück an der Urnenwand vorbei zum Ost-Ausgang vorgesehen. Die Ausbaulänge beträgt insgesamt etwa 180 Meter. Begleitend werden Leerrohre eingebaut, um die Trassen der ersten beiden Bauabschnitte sowie den bisher schlecht ausgeleuchteten Ost-Ausgang besser zu illuminieren. Das bislang verwendete Pflaster kommt auch hier zum Einsatz. Für das Jahr 2018 ist ein weiterer Bauabschnitt geplant.