Politik Hirschau

29.10.2017

50

0 29.10.201750

Wenig Diskussion gab es im Ausschuss für Bau Umwelt und Technik des Hirschauer Stadtrats. Die Bauanträge wurden teils mit Auflagen befürwortet. Bei einer Eingabe war das anders.

Schon mehrere Vorgespräche hatte der Bauantrag von Bernhard Langer erfordert. Grund waren zum einen zahlreiche Befreiungswünsche vom Bebauungsplan, aber auch ein unerlaubt gefällter Baum. Das Landratsamt erließ die Auflage, zwei Stieleichen zu pflanzen, eine davon am Platz des gefällten Baums. Ein Bußgeld dürfte hinzukommen. Der Ausschuss genehmigte die Verschiebung des Baukörpers nach Norden, was auch ohne Baumfällung möglich gewesen wäre. Damit ergeben sich auch größere Abstände zu den Nachbarn. Kritisch wurde die vom Wohnhaus auf das Garagendach führende Tür gesehen. Hier wurde klargestellt, dass das Garagendach später nicht als Freisitz genutzt werden darf und Geländer, Sichtschutz oder andere Aufbauten nicht zulässig sind. Das begrünte Dach dürfe nicht genutzt werden, war die einhellige Meinung.Bürgermeister Hermann Falk informierte, dass der defekte Bildschirm am Infopoint beim Rathaus repariert werde. Zudem solle der Marktplatz einen Hotspot zur allgemeinen Internetnutzung erhalten.